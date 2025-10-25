No habría dosificación: la más probable formación de la U para el Clásico Universitario ante la UC

En la Universidad de Chile todas las miradas están puestas en la revancha de Copa Sudamericana ante Lanús, pero por un par de horas, habrá que poner las fichas en el Claro Arena.

Por la jornada 25 visitan a la Universidad Católica en Las Condes, para luego volver a lo realmente importante en La Cisterna.

Pese a lo complejo que será el choque ante el ‘granate’ del próximo jueves, Gustavo Álvarez, adiestrador de los azules, no tendría pensado dosificar para visitar a la UC en la precordillera.

De no mediar inconvenientes, la U formaría con Gabriel Castellón en el arco; luego una línea defensiva con Fabián Hormazábal, Franco Calderón y Matías Zaldivia.

En la zona de volantes, estarían Maximiliano Guerrero, Marcelo Diaz, Israel Poblete, Felipe Solomoni y Javier Altamirano; para dejar en delante a Lucas Assadi y Lucas Di Yorio.

La UC vs. la U, en directo, online, y TV

El partido entre Universidad Católica y Universidad de Chile, lo podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes para el choque que se desarrollará desde las 12:30 horas en el Claro Arena. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, lo podrás ver en las pantallas de TNT Sports Premium.

Recuerda que toda la acción de la Liga de Primera 2025 lo puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.

