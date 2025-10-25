FOTO. “Necesito ayuda para salir de acá”: El dramático llamado de Cami en medio de huracán en Jamaica
La cantante pidió auxilio en sus redes sociales, indicando que se encontraba justo por donde pasaría el peligroso Melissa.
Fue un llamado dramático, que de inmediato preocupó a sus fans. Cami posteó una historia más que inquietante en sus redes sociales.
Una donde clamaba por ayuda, explicando que se encontraba nada menos que justo por donde pasaría el peligroso huracán Melissa, que activó las alarmas en Centroamérica.
“Estoy en Jamaica y se aproxima un huracán muy fuerte. Necesito ayuda para salir de acá lo antes posible. De la aerolínea no tengo respuesta ni tampoco ayuda para mover mi vuelo”, señaló.
El miedo de Cami
La artista manifestó que “cierran el aeropuerto en unas horas, por lo que necesito lograr un vuelo cuanto antes. Alguien puede ayudarme con esta emergencia”.
Una situación límite que preocupó, pero que afortunadamente se solucionó positivamente, según contó la misma Cami.
“Lo logramos, gracias por toda su ayuda“, publicó con una imagen de ella bien contenta.
