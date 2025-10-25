Este sábado por la tarde, en la Ciudad de México, la acción de la Fórmula 1 en su temporada 2025 continuó con la vigésima jornada en lo que fue la clasificación para el Gran Premio de México.

En ello, la pelea por la corona del campeonato mundial de pilotos sigue al rojo vivo, y ahora fue Lando Norris quien golpea al líder, Oscar Piastri. El piloto británico fue el más rápido y se quedó con la pole para la carrera de este domingo.

Lando masacró los tiempos en el Circuito de los Hermanos Rodríguez y largará en la primera posición, mientras que a su lado, y atrás, tendrá la presión de las Ferrari que también sorprendieron: Leclerc es segundo, Hamilton tercero.

El otro protagonista por la corona, Max Verstappen, quedó muy atrás, pero no por ello menos peligroso. El neerlandés largará en la quinta posición entre los dos Mercedes: Russell es cuarto, Antonelli sextor.

Y finalmente, el puntero tendrá que, otra vez, remar desde atrás. Oscar Piastri remató en la octava posición, evidenciando las diferencias que se vienen arrastrando hace ya varias semanas entre los autos de McLaren.

La parrilla de partida para el Gran Premio de México 2025