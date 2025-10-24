Gran Premio de México de F1: dónde, cómo y cuándo ver la clasificación y la carrera en vivo, online y en TV

En lo que será la segunda jornada americana de la temporada 2025, la Fórmula 1 arriba al clásico Circuito de los Hermanos Rodríguez, para lo que será una nueva versión del Gran Premio de México.

En ello, la pelea por el Mundial de Pilotos es lo único que está en discusión a esta altura del año, considerando que McLaren ganó ya hace algunas semanas el Mundial de Constructores.

Ahí, Max Verstappen revivió una pelea que solo se creía, sería entre los McLaren. El actual campeón del mundo está tercero con 306 puntos, metiéndole presión tanto al puntero, Oscar Piastri (346 pts), como a su compañero, Lando Norris (332 pts).

GP de México: hora de la clasificación, cuándo y cómo puedo ver la carrera

La vigésima fecha (20) de la Fórmula 1 en su temporada 2025 arranca este viernes 24 de octubre, desde las 15:30 horas de nuestro país, con la primera práctica libre.

La qualy para la carrera comenzará desde las 18:00 horas del sábado 25 de octubre, mientras que el domingo 26, desde las 17:00 horas, arrancará la carrera.

En TV, la podrás ver en vivo en las plataformas de Disney+.

Recuerda que toda la acción de la temporada 2025 de la Fórmula 1 la puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.

GP de México, horarios