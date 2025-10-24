;

Vuelve un clásico: Joe Vasconcellos recupera el videoclip de “Sed de gol” lanzado hace 29 años

La canción, una de las populares de la música chilena en torno al fútbol, no fue un single oficial del disco “Toque” pero tuvo un videoclip producido por el desaparecido Canal 2.

ADN Radio

Este 23 de octubre, el disco “Toque” de Joe Vasconcellos cumplió 30 años desde su publicación. Un álbum que fue promocionado con el videoclip de “Solo por esta noche” y que meses después destacó el tema “Mágico”, una de las más tocadas en radios del año.

Aunque en paralelo del álbum se desprendieron orgánicamente otros temas como la cumbia “Las seis” y la futbolera “Sed de gol”, que dio nombre a un programa temático de la radio Rock & Pop en medio de las clasificatorias para el Mundial de Francia ‘98.

Revisa también:

ADN

Época que el equipo de Canal 2 (bajo la dirección de Denise Leighton y producción de Rodrigo Herrera) produjo un videoclip filmando una pichanga de barrio. Un clip de bajo presupuesto que retrata la naturalidad y simpleza de su época, y registro que estuvo perdido por décadas hasta hoy que ha sido rescatado para el canal de Joe en Youtube.

Actualmente Joe Vasconcellos celebra los 30 años del disco “Toque”, y tras cumplir con una exitosa gira por teatros regionales llegará este 9 de noviembre al Movistar Arena, en su segundo concierto personal en el recinto. Las entradas están disponibles en Puntoticket.

El video:

