El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Shein, Temu y otros 14 más: este sábado parte cobro del IVA por compras en comercios extranjeros

Desde este sábado 25 de octubre parte el cobro del IVA a los productos importados a través del comercio electrónico internacional, en el marco de la Ley de Cumplimiento Tributario.

Cabe recordar que dicha legislación busca recaudar más fondos para el fisco, mediante medidas como el cobro del impuesto al valor agregado para aquellos productos que cuesten menos de 500 dólares.

Getty Images | Imagen referencial / Martin Barraud Ampliar

La directora (s) del SII, Carolina Saravia, llamó a los consumidores “a realizar compras a través de las plataformas que ya se encuentran inscritas , que ya están cumpliendo con sus obligaciones tributarias”.

Esto porque “habrá un doble beneficio. Por un lado, la persona que realiza la compra recibirá su paquete de forma más expedita, pero además de esta forma contribuimos a reducir la evasión”, añadió.

De momento, 16 comercios ya se han inscrito en el Sistema de Tributación Simplificada del SII, entre los cuales se encuentra: AliExpress, Amazon, Shein, Temu, eBay, Elseiver, Its Elementary, Shopee, Regina Magherita, Everich Group, entre otros.