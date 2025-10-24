;

Shein, Temu y otros 14 más: este sábado parte cobro del IVA por compras en comercios extranjeros

Desde el SII llamaron a realizar las compras mediante “las plataformas que ya están inscritas”, pues “habrá un doble beneficio”.

Ruth Cárcamo

Benjamín Quinteros

Shein, Temu y otros 14 más: este sábado parte cobro del IVA por compras en comercios extranjeros

Shein, Temu y otros 14 más: este sábado parte cobro del IVA por compras en comercios extranjeros

03:50

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Desde este sábado 25 de octubre parte el cobro del IVA a los productos importados a través del comercio electrónico internacional, en el marco de la Ley de Cumplimiento Tributario.

Cabe recordar que dicha legislación busca recaudar más fondos para el fisco, mediante medidas como el cobro del impuesto al valor agregado para aquellos productos que cuesten menos de 500 dólares.

ADN

Getty Images | Imagen referencial / Martin Barraud

La directora (s) del SII, Carolina Saravia, llamó a los consumidores “a realizar compras a través de las plataformas que ya se encuentran inscritas, que ya están cumpliendo con sus obligaciones tributarias”.

Revisa también

ADN

Esto porque “habrá un doble beneficio. Por un lado, la persona que realiza la compra recibirá su paquete de forma más expedita, pero además de esta forma contribuimos a reducir la evasión”, añadió.

De momento, 16 comercios ya se han inscrito en el Sistema de Tributación Simplificada del SII, entre los cuales se encuentra: AliExpress, Amazon, Shein, Temu, eBay, Elseiver, Its Elementary, Shopee, Regina Magherita, Everich Group, entre otros.

Contenido patrocinado

Sofia Richie anuncia su segundo embarazo y nueva marca de ropa

Sofia Richie anuncia su segundo embarazo y nueva marca de ropa

¿Por qué celebramos Halloween en Chile? La historia de una fiesta que se coló entre las tradiciones

¿Por qué celebramos Halloween en Chile? La historia de una fiesta que se coló entre las tradiciones

&#039;Robert De Niro es un anciano triste, amargado y destrozado&#039;: subjefe de gabinete de Donald Trump arremete contra el reconocido actor

'Robert De Niro es un anciano triste, amargado y destrozado': subjefe de gabinete de Donald Trump arremete contra el reconocido actor

Recordado actor de la década de los 80 alza la voz tras video que aseguraba que estaba en situación de calle

Recordado actor de la década de los 80 alza la voz tras video que aseguraba que estaba en situación de calle

Selena Gomez vuelve a sus raíces sonoras con &#039;In The Dark&#039;, su nueva canción

Selena Gomez vuelve a sus raíces sonoras con 'In The Dark', su nueva canción

Guns N&#039; Roses sale a explicar el momento de furia de Axl Rose en contra de Isaac Carpenter en Argentina: comunicado oficial

Guns N' Roses sale a explicar el momento de furia de Axl Rose en contra de Isaac Carpenter en Argentina: comunicado oficial

Final de Stranger Things llegará a los cines: Todo lo que sabemos

Final de Stranger Things llegará a los cines: Todo lo que sabemos

El impactante antes y después de Kathy Orellana: su nueva apariencia dejó a todos sorprendidos

El impactante antes y después de Kathy Orellana: su nueva apariencia dejó a todos sorprendidos

Pareja de Fran Maira alza la voz tras detención: Niega agresiones y relación con la artista

Pareja de Fran Maira alza la voz tras detención: Niega agresiones y relación con la artista

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad