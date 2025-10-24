MERCATA Edición Primavera 2025 llega con shows en vivo, feria con expositores y una gran fiesta 80’s y 90’s

Quedan pocos días para que se viva MERCATA Edición Primavera 2025, la gran fiesta del pop y el vino de Radio Concierto, que este año tendrá lugar el próximo sábado 8 de noviembre en Metropolitan Santiago y que, nuevamente, promete sorprender a sus asistentes con grandes shows en vivo, feria de expositores y la fiesta CONCIERTO DISCOTHEQUE para cerrar la jornada.

A las 16 horas, se abrirán las puertas para dar inicio a una feria con más de 60 expositores, donde se podrá degustar lo mejor en vinos de autor nacionales, destilerías independientes, cervecerías artesanales, además de una exquisita gastronomía y un mercado de emprendedores con diversos productos de confección local.

Por primera vez, el evento contará con un entretenido concurso: un Bingo Virtual gratuito con grandes premios sorpresa. Quienes quieran participar solo deben escanear el código QR y recibirán su cartón en el celular.

Más actividades en la noche

Luego, a las 20:00 hrs., en el escenario exterior dentro del parque, se presentará con sus grandes éxitos la artista Nicole en versión unplugged, para dar paso a las 22:00 hrs. al show de Mister Red, la banda homenaje a Simply Red.

La agrupación chilena abrirá la pista de baile a las 23:30 hrs. para comenzar con la fiesta CONCIERTO DISCOTHEQUE, que hará un recorrido sobre la pista de baile de las grandes canciones de los 80’s y 90’s que son ícono en Radio Concierto, a cargo de los DJs de la emisora, Catboy & Fader.

Las entradas están disponibles en Ticketmaster e incluye la entrada a la feria, a la fiesta y una copa con 10 tickets para degustaciones. Además, MERCATA contará con arriendo de lockers, puntos de hidratación y guardarropía.

Atención, porque hasta el 2 de noviembre, podrán comprar su entrada con la promoción limitada de 4x3. Los vecinos de Vitacura tienen un 20% de descuento con su tarjeta Mi Vita vigente.