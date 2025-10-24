Anuncian cortes de luz en Santiago para este sábado: revisa las comunas y horarios afectados
Según la compañía, los trabajos tienen como objetivo mejorar la calidad del servicio.
La empresa Enel Distribución anunció una serie de cortes de luz programados para este sábado 25 de octubre, que afectarán a 9 comunas de la Región Metropolitana.
Según informó la compañía en su sitio web, los trabajos tienen como objetivo mejorar la calidad del servicio, realizar mantenciones preventivas y conectar nuevos clientes.
Comunas y horarios del corte de luz este sábado 25
Los cortes se concentrarán en sectores específicos de cada comuna, con horarios que varían según el tipo de intervención:
- Ñuñoa: desde las 00:00 hasta las 06:00 horas.
- Santiago Centro: desde las 00:00 hasta las 06:00 horas y en otros sectores entre las 10:00 y 16:00 horas.
- San Miguel: desde las 09:00 hasta las 15:00 horas.
- Pudahuel: desde las 10:30 hasta las 14:30 horas.
- La Reina: desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.
- Conchalí: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
- Las Condes: desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.
- Peñalolén: desde las 11:00 hasta las 15:00 horas.
- Providencia: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas y desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.
