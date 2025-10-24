Anuncian cortes de luz en Santiago para este sábado: revisa las comunas y horarios afectados

Anuncian corte de luz en Santiago para este sábado 25 / kolderal

La empresa Enel Distribución anunció una serie de cortes de luz programados para este sábado 25 de octubre, que afectarán a 9 comunas de la Región Metropolitana.

Según informó la compañía en su sitio web, los trabajos tienen como objetivo mejorar la calidad del servicio, realizar mantenciones preventivas y conectar nuevos clientes.

Comunas y horarios del corte de luz este sábado 25

Los cortes se concentrarán en sectores específicos de cada comuna, con horarios que varían según el tipo de intervención:

Ñuñoa: desde las 00:00 hasta las 06:00 horas.

Santiago Centro: desde las 00:00 hasta las 06:00 horas y en otros sectores entre las 10:00 y 16:00 horas.

San Miguel: desde las 09:00 hasta las 15:00 horas.

Pudahuel: desde las 10:30 hasta las 14:30 horas.

La Reina: desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

Conchalí: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Las Condes: desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

Peñalolén: desde las 11:00 hasta las 15:00 horas.

Providencia: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas y desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

