Team Chile sorprende con seis audiocuentos infantiles con historias de deportistas destacados

En una nueva fórmula para acercar el deporte a los niños, el Team Chile publicó este jueves una innovadora iniciativa.

Se trata de “Los Cuentos de Dupu”, con la mascota que reúne a la orgánica que agrupa a los deportistas nacionales como eje de la narración de audiocuentos infantiles.

El proyecto busca narrar, en clave fantástica y más lúdica, el camino recorrido por siete figuras del Team Chile desde que eran muy pequeños hasta sus grandes éxitos deportivos.

“Creo que es súper bonito que los niños y las personas de todas las edades puedan ver estas historias, son hermosas. Si bien trata cosas fantásticas como fantasmas, en realidad son muy cercanas a la realidad de cada uno de nosotros. Espero que les sirva a las futuras generaciones”, comentó Valentina Toro, una de las deportistas cuya historia quedó resumida en estos audiocuentos, al igual que Francisca Crovetto, Yasmani Acosta, Martín Vidaurre, Martina Weil, Melita y Antonia Abraham.

“Los Cuentos de Dupu” ya están disponibles en las cuentas oficiales del Team Chile en Spotify y YouTube, los cuales también se difundirán con visionados masivos en colegios de distintas comunas.