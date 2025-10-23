VIDEO. Team Chile sorprende con seis audiocuentos infantiles con historias de deportistas destacados
“Los Cuentos de Dupu” buscan contar el camino de siete importantes atletas nacionales.
En una nueva fórmula para acercar el deporte a los niños, el Team Chile publicó este jueves una innovadora iniciativa.
Se trata de “Los Cuentos de Dupu”, con la mascota que reúne a la orgánica que agrupa a los deportistas nacionales como eje de la narración de audiocuentos infantiles.
El proyecto busca narrar, en clave fantástica y más lúdica, el camino recorrido por siete figuras del Team Chile desde que eran muy pequeños hasta sus grandes éxitos deportivos.
“Creo que es súper bonito que los niños y las personas de todas las edades puedan ver estas historias, son hermosas. Si bien trata cosas fantásticas como fantasmas, en realidad son muy cercanas a la realidad de cada uno de nosotros. Espero que les sirva a las futuras generaciones”, comentó Valentina Toro, una de las deportistas cuya historia quedó resumida en estos audiocuentos, al igual que Francisca Crovetto, Yasmani Acosta, Martín Vidaurre, Martina Weil, Melita y Antonia Abraham.
“Los Cuentos de Dupu” ya están disponibles en las cuentas oficiales del Team Chile en Spotify y YouTube, los cuales también se difundirán con visionados masivos en colegios de distintas comunas.
