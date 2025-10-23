Álvaro Ballero volvió a llamar la atención en redes sociales, aunque esta vez por un incidente que lo dejó completamente preocupado.

El exchico reality contó que fue víctima de un hackeo en su cuenta de WhatsApp, situación que lo llevó a pedir ayuda públicamente.

A través de sus historias de Instagram, el exganador de Protagonistas de la Fama explicó que el ataque ocurrió durante la tarde del miércoles.

“A las 19:45 me hackearon el WhatsApp. Si te llega algún mensaje mío después de esa hora, no respondas, es una estafa”, advirtió con evidente molestia.

El comunicador también aprovechó de alertar a sus seguidores para que estén atentos ante posibles intentos de fraude similares.

Según detalló, todo comenzó tras recibir un correo y una llamada supuestamente de la plataforma ChileAutos, los cuales resultaron ser falsos.

“Iba manejando y respondí apurado… error enorme”, reconoció Ballero.

Recuperó su cuenta en plena madrugada

Horas más tarde, ya entrada la madrugada, Ballero reapareció en redes con una buena noticia: había logrado recuperar su cuenta.

“¡Recuperado! No sé cómo, pero se logró a las 3AM. Gracias a todos por los consejos. Y por favor, nunca desactiven la verificación en dos pasos desde un correo”, escribió.

Finalmente, el exchico reality compartió el número desde el cual lo contactaron los estafadores, con el fin de prevenir a otros usuarios para que no caigan en la misma trampa.