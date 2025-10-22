¿Un teléfono de cristal?: así la joyería intenta incursionar en el mundo tecnológico

Las empresas cada vez más buscan formas de imponerse en el mercado. Alianzas son claves para lograr este objetivo y no es raro que el resultado sea innovador.

Dentro del mercado de celulares, una de las compañías que han buscado llevar la moda y tecnología más allá es Motorola.

“The Brilliant Collection” es la propuesta que los llevó a juntarse con Swarovski, de esta forma se fusiona la tecnología de vanguardia con alta joyería.

En esta edición limitada, el smartphone motorola razr 60 y los auriculares moto buds loop incorporan cristales Swarovski cuidadosamente incrustados a mano en un acabado único.

Los moto buds loop, además de estar diseñados para quienes buscan una experiencia de sonido superior con estilo, presentan tecnología Sound by Bose.

Por su parte, el motorola razr 60 se reinventa como un accesorio de alta gama. Su diseño plegable se complementa con 35 cristales Swarovski colocados a mano, incluyendo uno de 26 facetas en la bisagra, además de teclas de volumen decoradas y una correa cruzada premium incluida.

La colección ya está disponible en Chile desde el 27 de octubre, con una estrategia de venta exclusiva y unidades limitadas.