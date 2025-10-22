;

“Nunca he escuchado a un jugador hablar mal de Pellegrini; del otro entrenador que tuve es todo lo contrario”

El exjugador del Real Betis, Juanlu Gómez, se deshizo en elogios para el técnico chileno y realizó una polémica comparación con Lorenzo Serra Ferrer, otro histórico DT del cuadro de Sevilla.

Bastián Lizama

Getty Images

Getty Images

En medio de la incertidumbre sobre su futuro, Manuel Pellegrini sigue cosechando elogios en Europa. Esta vez, Juanlu Gómez, exjugador del Real Betis, expresó su admiración por el “Ingeniero” y pidió por su continuidad en el cuadro de Sevilla.

“Manuel mejoró todos los números en cuanto a la historia del Betis. Ha puesto al equipo en Europa por cinco años consecutivos, además consiguió un título”, declaró el exvolante en una entrevista con Estadio Deportivo.

Revisa también:

ADN

Pese a no coincidir con el técnico chileno, el otrora futbolista español, que vistió la camiseta del Betis entre 2005 y 2006, afirmó que “nunca he escuchado a jugador hablar mal de Pellegrini. Son todo palabras de agradecimiento”.

Respecto a su posible renovación, Juanlu agregó que “si te pones a mirar, simplemente este último mes los jugadores que han salido en rueda de prensa están pidiendo su renovación con tiempo”.

“No solo la pide la afición, lo está pidiendo todo el mundo, simplemente por números y por logros que ha conseguido y porque creo que Manuel es el auténtico ingeniero, nunca mejor dicho, de este gran proyecto junto con su cuerpo técnico, que también me consta que es top", complementó.

Además, comparó a Pellegrini con otro histórico técnico del Betis: Lorenzo Serra Ferrer, quien ganó la segunda Copa del Rey del cuadro andaluz en 2005. “Del otro entrenador (Serra), es todo lo contrario. No he escuchado a nadie hablar bien”, señaló.

“Lo que está consiguiendo Manuel con este Betis... Sobre todo viendo que cada año le quitan piezas importantísimas del equipo. En los últimos se fue Canales, Guido y mil futbolistas importantes. Al final te das cuenta que el Betis se sigue reinventando, sentenció.

Contenido patrocinado

Combinaciones inesperadas que dominarán la primavera 2025

Combinaciones inesperadas que dominarán la primavera 2025

Elecciones presidenciales: Jara perdería en todos los escenarios de segunda vuelta mientras Kast afianza expectativa de ganador

Elecciones presidenciales: Jara perdería en todos los escenarios de segunda vuelta mientras Kast afianza expectativa de ganador

¿Lluvia en la Región Metropolitana? Este será el día más frío de la penúltima semana de octubre

¿Lluvia en la Región Metropolitana? Este será el día más frío de la penúltima semana de octubre

Un antes y un después: Tiny Desk de 31 Minutos rompe récord histórico en la música chilena

Un antes y un después: Tiny Desk de 31 Minutos rompe récord histórico en la música chilena

Latife Soto había adelantado cambio de cara a las elecciones presidenciales y sorprende con nuevo aviso: &#039;Espérense un poquito&#039;

Latife Soto había adelantado cambio de cara a las elecciones presidenciales y sorprende con nuevo aviso: 'Espérense un poquito'

¿Cuáles son los desafíos de ser actor infantil? Los protagonistas de &#039;Stranger Things&#039; lo revelan

¿Cuáles son los desafíos de ser actor infantil? Los protagonistas de 'Stranger Things' lo revelan

Blond en Chile 2025: fecha, lugar y venta de entradas para el concierto

Blond en Chile 2025: fecha, lugar y venta de entradas para el concierto

RESEÑA | Rod Stewart se despide de Chile dando cátedra de cómo ser un showman

RESEÑA | Rod Stewart se despide de Chile dando cátedra de cómo ser un showman

Querida actriz chilena se casa con su novia en secreto tras seis años de relación: &#039;El matri más lindo que he visto&#039;

Querida actriz chilena se casa con su novia en secreto tras seis años de relación: 'El matri más lindo que he visto'

Actriz Ingrid &#039;Peka&#039; Parra aclara su diagnóstico médico tras confusión entre sus seguidores: &#039;No tengo esa enfermedad&#039;

Actriz Ingrid 'Peka' Parra aclara su diagnóstico médico tras confusión entre sus seguidores: 'No tengo esa enfermedad'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad