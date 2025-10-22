“Nunca he escuchado a un jugador hablar mal de Pellegrini; del otro entrenador que tuve es todo lo contrario”

En medio de la incertidumbre sobre su futuro, Manuel Pellegrini sigue cosechando elogios en Europa. Esta vez, Juanlu Gómez, exjugador del Real Betis, expresó su admiración por el “Ingeniero” y pidió por su continuidad en el cuadro de Sevilla.

“Manuel mejoró todos los números en cuanto a la historia del Betis. Ha puesto al equipo en Europa por cinco años consecutivos, además consiguió un título”, declaró el exvolante en una entrevista con Estadio Deportivo.

Pese a no coincidir con el técnico chileno, el otrora futbolista español, que vistió la camiseta del Betis entre 2005 y 2006, afirmó que “nunca he escuchado a jugador hablar mal de Pellegrini. Son todo palabras de agradecimiento”.

Respecto a su posible renovación, Juanlu agregó que “si te pones a mirar, simplemente este último mes los jugadores que han salido en rueda de prensa están pidiendo su renovación con tiempo”.

“No solo la pide la afición, lo está pidiendo todo el mundo, simplemente por números y por logros que ha conseguido y porque creo que Manuel es el auténtico ingeniero, nunca mejor dicho, de este gran proyecto junto con su cuerpo técnico, que también me consta que es top", complementó.

Además, comparó a Pellegrini con otro histórico técnico del Betis: Lorenzo Serra Ferrer, quien ganó la segunda Copa del Rey del cuadro andaluz en 2005. “Del otro entrenador (Serra), es todo lo contrario. No he escuchado a nadie hablar bien”, señaló.

“Lo que está consiguiendo Manuel con este Betis... Sobre todo viendo que cada año le quitan piezas importantísimas del equipo. En los últimos se fue Canales, Guido y mil futbolistas importantes. Al final te das cuenta que el Betis se sigue reinventando, sentenció.