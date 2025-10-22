;

“No lo queremos aprovechar, pero...”: Jhojan Valencia y la mentalidad de la UC para el Clásico Universitario

El volante colombiano aseguró que faltan “algunos puntos” para renovar su contrato.

Carlos Madariaga

En la UC tienen el foco más que puesto en torno al Clásico Universitario del domingo, duelo clave por el “Chile 2″ a la Copa Libertadores.

“Sabemos lo que conlleva un clásico y más en nuestra casa, con nuestra gente. Vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para ganarlo. Hemos venido trabajando bien para conseguir la victoria”, dijo al respecto el volante Jhojan Valencia.

“Hay una motivación extra. Juega más lo anímico, el estar en nuestro estadio hará las cosas diferentes”, destacó el cafetalero, desestimando toda la polémica en torno a la frustrada petición de la U de Chile de postergar el partido por su llave en las semifinales de la Copa Sudamericana.

“Ellos están en esas dos competencias, pero imagino que tienen una nómina larga de jugadores. No lo queremos aprovechar, pero no vamos a dejar de hacer nuestro trabajo porque tengan una competencia internacional. Vamos por lo nuestro y haremos lo que nos toca este fin de semana”, remarcó Jhojan Valencia, destacando la evolución que ha tenido la UC en los últimos dos meses.

“Hemos trabajado en ese defensa-ataque rápido, la recuperación en campo contrario, la movilidad del balón, la agresividad para quitar y contragolpear. En eso nos hemos fortalecido muchísimo. Nos ha faltado mantener la pelota en el resultado a favor”, dijo, reconociendo las avanzadas gestiones para renovar su contrato.

“Se han estado hablando algunos puntos, no se ha concretado nada, pero veo que es una posibilidad viable para mí. Me he sentido bien en la Católica, por lo que conlleva todo, pero no hemos oficializado nada. Hay que esperar”, cerró el mediocampista de 29 años.

