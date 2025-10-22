;

Matthei y polémica por prescindencia del Presidente Boric: “Los chilenos se van formando su propia opinión”

En diálogo con Radio ADN, la candidata presidencial se limitó a decir que cuando sea presidenta, “voy a mantener la prescindencia”.

Ruth Cárcamo

Diana Copa

Fotos: Agencia UNO

Fotos: Agencia UNO

La candidata presidencial de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos, Evelyn Matthei, abordó la arremetida de la oposición contra el Presidente Gabriel Boric, a quien acusaron de no cumplir con la prescindencia en época de elecciones.

En diálogo en exclusiva con Radio ADN, a la exalcaldesa se le consultó si comparte los dichos del senador y miembro de su comité político, Juan Antonio Coloma, el cual dijo que el Mandatario “está con un tema de incontinencia verbal”.

Al respecto, respondió: “Los chilenos son muy inteligentes y se van formando su propia opinión. ¿Por qué tengo que estar siempre dando opiniones de actitudes de otras personas? No me parece”.

“Solamente puedo decir lo que yo voy a hacer cuando sea presidente. Yo voy a mantener la prescindencia”, remarcó Evelyn Matthei.

