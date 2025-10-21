Su ex confirmó que será papá y ella ya tendría nuevo amor: Reportan quién es la actual pareja de Denise Rosenthal

La noticia causó revuelo en redes sociales. A poco más de un año de su separación de Denise Rosenthal, Camilo Zicavo confirmó que será papá con la actriz Daniela Muñoz.

El cantante posteó varias imágenes donde dio cuenta de la noticia e incluso se ve la incipiente pancita de la intérprete.

Un hecho que generó de todo en redes sociales, donde varios se atrevieron a criticar la situación, con feos comentarios contra la pareja.

Camilo Zicavo haciendo familia con la “nada que ver” “no pasa nada” y resulta que pasaba de todo 🤢 — Paz (@pazarenazz) October 21, 2025

Denise Rosenthal y su presente

En tanto, Denise Rosenthal posteó enigmáticos mensajes tras conocerse la información del buen momento de su ex.

“La de gritar, y después reírse y después llorar... Para agradecer sentir nuestras emociones... Con miedo, sin vergüenza, sin culpa... Recomiendo, nos saltárselo”, posteó en sus redes.

Pero más allá de esta reflexión, lo cierto es que Denise estaría nuevamente enamorada. Una información que confirmó Cecilia Gutiérrez.

“Denise también ya está saliendo con alguien, se llama Mauricio y es el conocido dueño de un gimnasio. Bueno, por eso no es raro ver a Denise subiendo historias a su Instagram poniéndose fuerte, entrenando, porque ahora sí que tiene personal trainer para ella solita”, indicó.