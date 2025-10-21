;

VIDEO. Sin miedo a nada: La Tigresa del Oriente sorprende con un cover de “Thriller” y revoluciona las redes sociales

La peruana protagonizó su propio video de esta versión en español del clásico de Michael Jackson.

José Campillay

Sin miedo a nada: La Tigresa del Oriente sorprende con un cover de “Thriller” y revoluciona las redes sociales

A pocos días de Halloween, Judith Bustos, conocida artísticamente como La Tigresa del Oriente, sorprendió a sus seguidores con una versión en español del icónico tema Thriller de Michael Jackson.

A sus 79 años, la cantante compartió en su cuenta de Instagram un video en el que interpreta la canción con su estilo característico, acompañado de una producción visual que rememora el famoso videoclip de 1983.

¡Estoy bien THRILLER!”, escribió la peruana en el post donde la podemos ver con un atuendo similar al de Jackson en el video original, rodeada de bailarines con estética zombie, creando una atmósfera que evoca la esencia del tema original.

La Tigresa del Oriente, quien ha ganado popularidad por sus versiones en español de canciones internacionales, continúa sorprendiendo a su audiencia con su creatividad y energía, consolidándose como una figura única en la escena musical latinoamericana.

Mira el video a continuación:

Contenido patrocinado

Combinaciones inesperadas que dominarán la primavera 2025

Combinaciones inesperadas que dominarán la primavera 2025

Elecciones presidenciales: Jara perdería en todos los escenarios de segunda vuelta mientras Kast afianza expectativa de ganador

Elecciones presidenciales: Jara perdería en todos los escenarios de segunda vuelta mientras Kast afianza expectativa de ganador

¿Lluvia en la Región Metropolitana? Este será el día más frío de la penúltima semana de octubre

¿Lluvia en la Región Metropolitana? Este será el día más frío de la penúltima semana de octubre

Un antes y un después: Tiny Desk de 31 Minutos rompe récord histórico en la música chilena

Un antes y un después: Tiny Desk de 31 Minutos rompe récord histórico en la música chilena

Latife Soto había adelantado cambio de cara a las elecciones presidenciales y sorprende con nuevo aviso: &#039;Espérense un poquito&#039;

Latife Soto había adelantado cambio de cara a las elecciones presidenciales y sorprende con nuevo aviso: 'Espérense un poquito'

¿Cuáles son los desafíos de ser actor infantil? Los protagonistas de &#039;Stranger Things&#039; lo revelan

¿Cuáles son los desafíos de ser actor infantil? Los protagonistas de 'Stranger Things' lo revelan

Blond en Chile 2025: fecha, lugar y venta de entradas para el concierto

Blond en Chile 2025: fecha, lugar y venta de entradas para el concierto

RESEÑA | Rod Stewart se despide de Chile dando cátedra de cómo ser un showman

RESEÑA | Rod Stewart se despide de Chile dando cátedra de cómo ser un showman

Querida actriz chilena se casa con su novia en secreto tras seis años de relación: &#039;El matri más lindo que he visto&#039;

Querida actriz chilena se casa con su novia en secreto tras seis años de relación: 'El matri más lindo que he visto'

Actriz Ingrid &#039;Peka&#039; Parra aclara su diagnóstico médico tras confusión entre sus seguidores: &#039;No tengo esa enfermedad&#039;

Actriz Ingrid 'Peka' Parra aclara su diagnóstico médico tras confusión entre sus seguidores: 'No tengo esa enfermedad'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad