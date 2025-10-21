Sin miedo a nada: La Tigresa del Oriente sorprende con un cover de “Thriller” y revoluciona las redes sociales

A pocos días de Halloween, Judith Bustos, conocida artísticamente como La Tigresa del Oriente, sorprendió a sus seguidores con una versión en español del icónico tema Thriller de Michael Jackson.

A sus 79 años, la cantante compartió en su cuenta de Instagram un video en el que interpreta la canción con su estilo característico, acompañado de una producción visual que rememora el famoso videoclip de 1983.

“¡Estoy bien THRILLER!”, escribió la peruana en el post donde la podemos ver con un atuendo similar al de Jackson en el video original, rodeada de bailarines con estética zombie, creando una atmósfera que evoca la esencia del tema original.

La Tigresa del Oriente, quien ha ganado popularidad por sus versiones en español de canciones internacionales, continúa sorprendiendo a su audiencia con su creatividad y energía, consolidándose como una figura única en la escena musical latinoamericana.

Mira el video a continuación: