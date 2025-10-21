;

Qué es y cómo funciona Rutpay, la “evolución de la CuentaRUT” que ya está disponible en supermercados, farmacias y más comercios asociados

La aplicación para celulares “está enfocada en digitalizar los pagos de clientes y acompañarlos en su día a día”, explican desde la institución.

ADN Radio

Qué es y cómo funciona Rutpay, la “evolución de la CuentaRUT” que ya está disponible en supermercados, farmacias y más comercios asociados

Este año, BancoEstado presentó Rutpay, un paso más en el camino de la inclusión financiera digital de la entidad. “Rutpay es una evolución de la CuentaRUT”, define Sara Herrera, Gerenta de Plataforma Digital Rutpay.

En simple, se trata de una aplicación para teléfonos inteligentes que permite pagar de forma rápida y segura en comercios adheridos, utilizando únicamente un código QR. Así, no hay necesidad de emplear una tarjeta física y el dinero se descuenta directamente de la CuentaRut.

“Rutpay está enfocada en digitalizar los pagos de nuestros clientes y acompañarlos en su día a día. Inicia como una billetera de pagos QR presencial, pero además podrán acceder a una serie de servicios y aplicaciones dentro y obtener beneficios exclusivos”, detalla.

La descarga se puede realizar directamente desde Google Play, en dispositivos Android, o desde App Store, en el caso de iPhone. Solo se necesita contar con una CuentaRUT activa, tener instalada la app de BancoEstado en el mismo celular y seguir los pasos de registro.

¿En qué comercios está disponible Rutpay?

Desde ya existe una larga lista de comercios habilitados, incluyendo almacenes, bencineras, farmacias, supermercados, transporte público y mucho más. Algunos de los lugares asociados son:

  • Copec
  • Dr. Simi
  • Unimarc
  • Farmacias Ahumada
  • PC Factory
  • Farmacias Belén
  • Alvi
  • Super 10
  • Mayorista 10
  • Supermercados Cugat

Además, dentro de Rutpay encontrarás diferentes apps, a las que puedes acceder directo, sin la necesidad de descargarlas:

  • Chile Atiende
  • Gasco
  • Kupos
  • Full Copec

Existen dos formas de pagar. En el menú inferior aparecen las opciones “Pagar” y “Escanear”, y, dependiendo del comercio, se podrá utilizar una u otra. Además, desde la pantalla de inicio se puede consultar el saldo antes de realizar la transacción.

“Queremos enfocarnos en dar un paso más allá y mediante una plataforma moderna, generar un ecosistema digital que genere inclusión financiera digital y conectarse con la vida cotidiana de millones de personas”, asegura Herrera, quien también define Rutpay como una “Súper App”.

La misma voz asegura que, a corto y mediano plazo, “el plan contempla aumentar las alianzas con comercios, campañas de beneficios, incorporación de nuevas funcionalidades y Mini Apps”.

Contenido patrocinado

Combinaciones inesperadas que dominarán la primavera 2025

Combinaciones inesperadas que dominarán la primavera 2025

Elecciones presidenciales: Jara perdería en todos los escenarios de segunda vuelta mientras Kast afianza expectativa de ganador

Elecciones presidenciales: Jara perdería en todos los escenarios de segunda vuelta mientras Kast afianza expectativa de ganador

¿Lluvia en la Región Metropolitana? Este será el día más frío de la penúltima semana de octubre

¿Lluvia en la Región Metropolitana? Este será el día más frío de la penúltima semana de octubre

Un antes y un después: Tiny Desk de 31 Minutos rompe récord histórico en la música chilena

Un antes y un después: Tiny Desk de 31 Minutos rompe récord histórico en la música chilena

Latife Soto había adelantado cambio de cara a las elecciones presidenciales y sorprende con nuevo aviso: &#039;Espérense un poquito&#039;

Latife Soto había adelantado cambio de cara a las elecciones presidenciales y sorprende con nuevo aviso: 'Espérense un poquito'

¿Cuáles son los desafíos de ser actor infantil? Los protagonistas de &#039;Stranger Things&#039; lo revelan

¿Cuáles son los desafíos de ser actor infantil? Los protagonistas de 'Stranger Things' lo revelan

Blond en Chile 2025: fecha, lugar y venta de entradas para el concierto

Blond en Chile 2025: fecha, lugar y venta de entradas para el concierto

RESEÑA | Rod Stewart se despide de Chile dando cátedra de cómo ser un showman

RESEÑA | Rod Stewart se despide de Chile dando cátedra de cómo ser un showman

Querida actriz chilena se casa con su novia en secreto tras seis años de relación: &#039;El matri más lindo que he visto&#039;

Querida actriz chilena se casa con su novia en secreto tras seis años de relación: 'El matri más lindo que he visto'

Actriz Ingrid &#039;Peka&#039; Parra aclara su diagnóstico médico tras confusión entre sus seguidores: &#039;No tengo esa enfermedad&#039;

Actriz Ingrid 'Peka' Parra aclara su diagnóstico médico tras confusión entre sus seguidores: 'No tengo esa enfermedad'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad