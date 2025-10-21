Qué es y cómo funciona Rutpay, la “evolución de la CuentaRUT” que ya está disponible en supermercados, farmacias y más comercios asociados

Este año, BancoEstado presentó Rutpay, un paso más en el camino de la inclusión financiera digital de la entidad. “Rutpay es una evolución de la CuentaRUT”, define Sara Herrera, Gerenta de Plataforma Digital Rutpay.

En simple, se trata de una aplicación para teléfonos inteligentes que permite pagar de forma rápida y segura en comercios adheridos, utilizando únicamente un código QR. Así, no hay necesidad de emplear una tarjeta física y el dinero se descuenta directamente de la CuentaRut.

“Rutpay está enfocada en digitalizar los pagos de nuestros clientes y acompañarlos en su día a día. Inicia como una billetera de pagos QR presencial, pero además podrán acceder a una serie de servicios y aplicaciones dentro y obtener beneficios exclusivos”, detalla.

La descarga se puede realizar directamente desde Google Play, en dispositivos Android, o desde App Store, en el caso de iPhone. Solo se necesita contar con una CuentaRUT activa, tener instalada la app de BancoEstado en el mismo celular y seguir los pasos de registro.

¿En qué comercios está disponible Rutpay?

Desde ya existe una larga lista de comercios habilitados, incluyendo almacenes, bencineras, farmacias, supermercados, transporte público y mucho más. Algunos de los lugares asociados son:

Copec

Dr. Simi

Unimarc

Farmacias Ahumada

PC Factory

Farmacias Belén

Alvi

Super 10

Mayorista 10

Supermercados Cugat

Además, dentro de Rutpay encontrarás diferentes apps, a las que puedes acceder directo, sin la necesidad de descargarlas:

Chile Atiende

Gasco

Kupos

Full Copec

Existen dos formas de pagar. En el menú inferior aparecen las opciones “Pagar” y “Escanear”, y, dependiendo del comercio, se podrá utilizar una u otra. Además, desde la pantalla de inicio se puede consultar el saldo antes de realizar la transacción.

“Queremos enfocarnos en dar un paso más allá y mediante una plataforma moderna, generar un ecosistema digital que genere inclusión financiera digital y conectarse con la vida cotidiana de millones de personas”, asegura Herrera, quien también define Rutpay como una “Súper App”.

La misma voz asegura que, a corto y mediano plazo, “el plan contempla aumentar las alianzas con comercios, campañas de beneficios, incorporación de nuevas funcionalidades y Mini Apps”.