VIDEO. Nicolás Oyarzún hizo impactante revelación: detalló su desconocida lucha contra compleja adicción

El galán de Mega abrió como nunca su corazón y dio cuenta de su estado de salud.

Soledad Reyes

Nicolás Oyarzún Instagram

Nicolás Oyarzún Instagram

Nicolás Oyarzún reveló un desconocido dato de su presente, que sorprendió a todos: está luchando contra una compleja adicción.

El actor de Mega declaró la situación en el podcast Más que Titulares, animado por Javiera Quiroga, donde se desahogó al respecto.

Ahí, el intérprete manifestó que lleva varios años peleando contra su adicción al cigarro, sobre todo luego de que su papá sufriera un ACV debido a su consumo de tabaco.

“Lo había dejado un año y medio, y después volví con todo, durante mucho tiempo, y ahora lo dejé, con ayuda”, indicó, agregando que ya lleva dos meses sin consumirlo.

La lucha de Nicolás Oyarzún

Así, el galán señaló que ha podido mermar esta situación gracias a un psiquiatra y a un medicamento específico. “No quiero dar el nombre porque sino los que fuman se lo van a tomar”, aseguró.

Y añadió que “yo fumé mucho, mucho. El cigarro, conmigo viviendo solo, era una suerte de compañía; ahora se me olvida que fumaba, por lo que todo ha sido rápido”, expresando “me podía fumar dos cajetillas en un día entero”.

