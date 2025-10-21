Hasta cuándo dura el Día del Cine en Chile (y qué películas se pueden ver por solo $2.000)
Formatos especiales como IMAX y 4DX tienen un costo de $4.000.
El lunes de esta semana comenzó uno de los eventos más esperados por los fanáticos del séptimo arte en Chile: el Día del Cine 2025.
La clásica promoción tiene entradas a $2.000 en sala tradicional 2D, 3D, Aera Dolby Atmos y Play, y a $4.000 en formatos especiales como IMAX, 4DX, Prime, Premium, MX4D, entre otros.
Incluso con descuentos en las confiterías, la instancia se puede aprovechar hasta este miércoles 22 de octubre.
todas las salas de Cinépolis, Cinemark, Cineplanet, Muvix y Cine Star forman parte de la celebración.
¿Qué películas se pueden ver en el Día del Cine?
- Ángelo en el bosque mágico
- Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Castillo Infinito
- Dora: Aventuras Mágicas en el Reino de las Sirenas
- El Conjuro 4
- Frankie y los Monstruos
- Hamilton
- Infierno en la Torre
- La Hermanastra Fea
- La Máquina
- La Tortuga Roja
- Me Rompiste el Corazón
- Tron: Ares
- Una batalla tras otra
Un dato importante es que la disponibilidad de estos estrenos está sujeta a la programación de cada cine. Toda la información se encuentra disponible en sus plataformas digitales.
