Filtran desatada pelea entre Faloon Larraguibel y Raimundo Cerda en los estacionamientos de CHV: “Le está gritando”

Las cosas están más que calientes entre Raimundo Cerda y Faloon Larraguibel desde que ambos están participando en Fiebre de Baile.

Es que la pareja ha tenido varios roces desde que el joven ingresó a la competencia y comenzaron de inmediato a molestarlo con Coni Capelli por la cercanía que tuvieron en Gran Hermano.

Y ahora, los tórtolos nuevamente se habrían agarrado nada menos que en el estacionamiento de CHV, donde habrían llegado a los gritos.

El video de la pelea

Así, fue el sitio Duplos quienes publicaron las imágenes de la álgida discusión que se habría dado la noche del lunes, luego de que Faloon casi se diera un beso en la performance que realizó con su bailarín.

“Gente hay novedades, la Faloon con el Rai se están agarrando, peleando, discutiendo por celos. Rai le dice que no se suba al auto. Están discutiendo por un beso a alguien. Rai le está gritando a la Faloon", relató el reportero de aquella web confirmando el entuerto.

Una pelea que, de seguro, será abordada en un nuevo capítulo de Fiebre de Baile, espacio donde ambos siguen compitiendo.