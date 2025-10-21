Del Desierto de Atacama al mundo: científico chileno es reconocido como uno de los académicos más citados a nivel global

El biólogo chileno Rodrigo Gutiérrez, director alterno del Instituto Milenio en Biología Integrativa (iBio) y académico de la Pontificia Universidad Católica de Chile, fue destacado nuevamente en el listado global de investigadores más citados, según la actualización 2025 del dataset “Updated science-wide author databases” de Elsevier elaborado por expertos de la Universidad de Stanford.

El reconocimiento subraya el peso internacional de su trayectoria y del Plant Systems Biology Lab (PSBL), así como el impulso que la ciencia nacional viene ganando en la última década.

Especialista en biología de sistemas, Gutiérrez estudia cómo las plantas perciben y responden al ambiente, con foco en la disponibilidad de nitrógeno—un nutriente clave para el crecimiento—y en la adaptación a condiciones extremas como las del Desierto de Atacama.

Sus hallazgos han aportado información aplicable a productividad agrícola, biotecnología y conservación, al tiempo que ayudan a enfrentar los desafíos del cambio climático. “Mi trabajo se centra en cómo las plantas sensan el ambiente, particularmente en la nutrición de nitrógeno y su adaptación a condiciones extremas”, resume el académico.

El investigador destaca que figurar en el ranking no solo es un logro personal, sino también una señal del nivel de la ciencia hecha en Chile, incluso en áreas con menos financiamiento y visibilidad como la biología de plantas. “Estar entre los mejores de Chile representa un orgullo. Esto demuestra el excelente nivel de la ciencia nacional”, afirma. También subraya que el resultado es fruto de un “trabajo sostenido en el tiempo, apoyado por estudiantes e investigadores jóvenes, junto con financiamiento nacional e internacional” que permitió dar continuidad a proyectos del iBio.

Pese a los avances, Gutiérrez advierte desafíos persistentes: financiamiento de corto plazo, infraestructura limitada y ausencia de políticas de largo aliento que consoliden centros de excelencia. “Es fundamental que los gobiernos reconozcan la relevancia de la ciencia chilena y que se invierta en políticas sostenibles que permitan generar resultados de impacto”, plantea.