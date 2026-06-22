Con un duelo sin TV: así se completará la primera fecha de la Copa Chile 2026
Entre este martes 22 y el jueves 24 habrá ocho partidos por el torneo.
En medio de la fiebre por el Mundial 2026, en nuestro país se desarrolla la fase de grupos de la Copa Chile.
Tras el estreno de los clubes de la Liga de Primera, a mitad de semana habrá choques entre sí para completar la primera fecha, la que se disputó en parte a comienzos de febrero, pero con cruces entre clubes de la Primera B.
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Al respecto, destaca la visita de la UC a Everton el martes 23 y el viaje de la U de Chile a La Calera el miércoles 24, además del enfrentamiento entre Colo Colo y O’Higgins el jueves 25.
Cabe apuntar que, de los ocho encuentros agendados, uno no tendrá transmisión de TV: el juego del miércoles 24 en La Portada entre Deportes La Serena y Cobresal.
La programación de la fecha 1 de la Copa Chile 2026
Martes 23 de junio
15:00 hrs | Coquimbo Unido vs. Deportes Limache | Francisco Sánchez Rumoroso
20:30 hrs | Palestino vs. Audax Italiano | Municipal de La Cisterna
20:30 hrs | Everton vs. U Católica | Sausalito
Miércoles 24 de junio
16:00 hrs | Deportes La Serena vs. Cobresal | La Portada
19:30 hrs | Unión La Calera vs. U de Chile | Nicolás Chahuán
19:30 hrs | Deportes Concepción vs. Huachipato | Estadio Huachipato
Jueves 25 de junio
19:30 hrs | Colo Colo vs. O’Higgins | Monumental
19:30 hrs | Ñublense vs. U de Concepción | Nelson Oyarzún
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