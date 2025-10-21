¿Cuál es el origen del término “valer callampa” en Chile?

Una de las características del lenguaje y la comunicación en Chile es que está llena de modismos y expresiones propias que, muchas veces, resultan difíciles de comprender para quienes no son del país.

Y si bien hay un sinfín de términos que se usan como halago, existen otros menos sutiles que, derechamente, pueden resultar ofensivos, como es el caso de “valer callampa”.

Este último se usa con frecuencia para expresar desaprobación o desdén hacia algo o alguien, indicando que carece de valor, calidad o importancia. Con el paso de las décadas se ha convertido en un recurso casi automático para enfatizar el rechazo o la frustración.

Pero, ¿Cuál es su verdadero origen?

El origen de “valer callampa” en Chile

Según Manuel Farías, experto en arcades, La expresión “valer callampa” viene de los flippers clásicos.

“A finales de lo 70 y principios de los 80, el jugar flipper entre amigos era muy normal. Entonces, las callampas en un flipper, más conocidas como bumpers, en inglés, no daban mucho puntaje y más te hacían perder. La pelota no tenía control“, aseguró.

Acorde a su versión se ahí nació el dicho cuando alguno le dijo a otros, despectivamente: “Oye, valís callampa, no valís nada, me haces perder”.

Otra versión fue entregada por el conocido creador de contenido @viejotuber. La historia sería aún más antigua.

“Valer callampa viene de los años 50 y podríamos llegar hasta 1980, cuando fue el auge de las tomas de terreno y se empezaron a montar las poblaciones", rememoró en 13C. “Crecían como si fueran setas u hongos”.

Mira una de las explicaciones:



