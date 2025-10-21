El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Comando de Jara critica constantes emplazamientos del Presidente Boric a Kast: “Distrae de lo principal”

El senador y vocero del comando de Jeannette Jara, Ricardo Lagos Weber, cuestionó los constantes enfrentamientos públicos entre el Presidente Gabriel Boric y el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast.

Cabe recordar que estos sucesivos dardos surgieron luego de que el Mandatario arremetiera contra el republicano en su cadena nacional por la Ley de Presupuesto.

Si bien este accionar generó críticas por parte de Chile Vamos, desde el oficialismo también dieron a conocer su descontento, específicamente a voz de Ricardo Lagos Weber.

“Distrae de lo principal”

Previo a una actividad en la Universidad Católica, el senador indicó que estos enfrentamientos “ nos distrae de lo principal , que es la campaña, el mensaje, la convocatoria”.

“No ayuda porque estamos hablando de eso, en vez de hablar de la rebaja en las cuentas de la luz en 20% que propone la candidata Jeannette Jara, hay que estar hablando respecto a los dichos que dijo uno y lo que le responde el otro”, añadió.