Tras bullado quiebre con Denise Rosenthal en 2024: Camilo Zicavo confirmó que será papá con su nueva pareja

Rehizo su vida y lo hizo con todo. Camilo Zicavo dejó atrás todo el quiebre matrimonial con Denise Rosenthal y se emparejó hace varios meses con la actriz Daniela Muñoz.

El cantante terminó con la artista en septiembre de 2024, y a fines de ese año blanqueó su romance con la hija de los actores Claudia Pérez y Rodrigo Muñoz.

Y ahora, el intérprete confirmó que están esperando a su primer hijo, contando la noticia con tiernas imágenes donde se ve incluso la pancita de su pareja.

La relación de Camilo y Daniela

“Nos conocimos por el mundo del teatro, yo la conocí porque ella es actriz y está actuando siempre. Entonces la vi en alguna obra y la vi en redes sociales del mundo del teatro y por ahí le escribí alguna vez”, contó Camilo tras conocerse su relación.

Y ella también se confesó al respecto en La Divina Comida, haciendo frente a los rumores de que Camilo le habría sido infiel a Denise con ella. “Lo único que puedo decir es que no crean lo que ven en los programas de farándula. Yo conocí a una persona soltera, estando yo soltera, la historia es mucho más fome de lo que pinta la vida. Todo el cahuín que se armó que alguien había sido infiel y no sé qué nada que ver”, expresó.