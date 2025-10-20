;

FOTOS. Tras bullado quiebre con Denise Rosenthal en 2024: Camilo Zicavo confirmó que será papá con su nueva pareja

El cantante y ex marido de la cantante reveló con lindas imágenes la noticia.

Soledad Reyes

Tras bullado quiebre con Denise Rosenthal en 2024: Camilo Zicavo confirmó que será papá con su nueva pareja

Rehizo su vida y lo hizo con todo. Camilo Zicavo dejó atrás todo el quiebre matrimonial con Denise Rosenthal y se emparejó hace varios meses con la actriz Daniela Muñoz.

El cantante terminó con la artista en septiembre de 2024, y a fines de ese año blanqueó su romance con la hija de los actores Claudia Pérez y Rodrigo Muñoz.

Y ahora, el intérprete confirmó que están esperando a su primer hijo, contando la noticia con tiernas imágenes donde se ve incluso la pancita de su pareja.

ADN

La relación de Camilo y Daniela

“Nos conocimos por el mundo del teatro, yo la conocí porque ella es actriz y está actuando siempre. Entonces la vi en alguna obra y la vi en redes sociales del mundo del teatro y por ahí le escribí alguna vez”, contó Camilo tras conocerse su relación.

Y ella también se confesó al respecto en La Divina Comida, haciendo frente a los rumores de que Camilo le habría sido infiel a Denise con ella. “Lo único que puedo decir es que no crean lo que ven en los programas de farándula. Yo conocí a una persona soltera, estando yo soltera, la historia es mucho más fome de lo que pinta la vida. Todo el cahuín que se armó que alguien había sido infiel y no sé qué nada que ver”, expresó.

Contenido patrocinado

Combinaciones inesperadas que dominarán la primavera 2025

Combinaciones inesperadas que dominarán la primavera 2025

Elecciones presidenciales: Jara perdería en todos los escenarios de segunda vuelta mientras Kast afianza expectativa de ganador

Elecciones presidenciales: Jara perdería en todos los escenarios de segunda vuelta mientras Kast afianza expectativa de ganador

¿Lluvia en la Región Metropolitana? Este será el día más frío de la penúltima semana de octubre

¿Lluvia en la Región Metropolitana? Este será el día más frío de la penúltima semana de octubre

Un antes y un después: Tiny Desk de 31 Minutos rompe récord histórico en la música chilena

Un antes y un después: Tiny Desk de 31 Minutos rompe récord histórico en la música chilena

Latife Soto había adelantado cambio de cara a las elecciones presidenciales y sorprende con nuevo aviso: &#039;Espérense un poquito&#039;

Latife Soto había adelantado cambio de cara a las elecciones presidenciales y sorprende con nuevo aviso: 'Espérense un poquito'

¿Cuáles son los desafíos de ser actor infantil? Los protagonistas de &#039;Stranger Things&#039; lo revelan

¿Cuáles son los desafíos de ser actor infantil? Los protagonistas de 'Stranger Things' lo revelan

Blond en Chile 2025: fecha, lugar y venta de entradas para el concierto

Blond en Chile 2025: fecha, lugar y venta de entradas para el concierto

RESEÑA | Rod Stewart se despide de Chile dando cátedra de cómo ser un showman

RESEÑA | Rod Stewart se despide de Chile dando cátedra de cómo ser un showman

Querida actriz chilena se casa con su novia en secreto tras seis años de relación: &#039;El matri más lindo que he visto&#039;

Querida actriz chilena se casa con su novia en secreto tras seis años de relación: 'El matri más lindo que he visto'

Actriz Ingrid &#039;Peka&#039; Parra aclara su diagnóstico médico tras confusión entre sus seguidores: &#039;No tengo esa enfermedad&#039;

Actriz Ingrid 'Peka' Parra aclara su diagnóstico médico tras confusión entre sus seguidores: 'No tengo esa enfermedad'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad