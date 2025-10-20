Soda Stereo en Chile: a esta hora parte la venta de entradas y este es el ÚNICO requisito para adquirirlas
La histórica agrupación trasandina se reencontrará con su público gracias a un espectáculo que combinará tecnología avanzada con interpretaciones en vivo de Zeta Bosio y Charly Alberti.
En un espectáculo sin precedentes, Soda Stereo volverá a los escenarios nacionales para hacer vibrar con su música a los fanáticos chilenos.
El show, titulado Ecos, reunirá a Zeta Bosio y Charly Alberti, y la voz y guitarra originales de Gustavo Cerati, y donde ya se adelantó que esto “no es un tributo ni un homenaje (...) es un show en vivo, Soda = Vanguardia”.
El mítico conjunto argentino se presentará el próximo 26 de marzo en el Movistar Arena, en Santiago.
Soda Stereo en Chile: ¿A qué hora parte la venta de entradas?
Este lunes 20 de octubre comenzará la preventa de entradas exclusiva para clientes del Banco de Chile, quienes tendrán hasta un 20% de descuento.
El proceso iniciará a contar de las 12:00 p.m., y se extenderá hasta el 22 de octubre de 2025 a las 11:59 horas, o hasta agotar stock de 7.000 entradas definidas para el evento.
Para acceder a esta preventa, deben estar registrados previamente en Puntoticket.cl.
En tanto, la venta general de entradas tendrá lugar a contar del miércoles 22 de octubre desde el mediodía.
Los precios de los tickets oscilan entre los $28.000 y los $103.500 (sin descuento preventa), lo que va variando según la ubicación.
