Soda Stereo revive en los escenarios con show que traerá de vuelta a Gustavo Cerati: así será el esperado concierto en Chile

El histórico trío argentino se reencontrará con su público gracias a un espectáculo que combinará tecnología avanzada con interpretaciones en vivo de Zeta Bosio y Charly Alberti.

Verónica Villalobos

Santiago

Soda Stereo volverá a los escenarios en un espectáculo sin precedentes. El show, titulado Ecos, reunirá a Zeta Bosio y Charly Alberti, y la voz y guitarra originales de Gustavo Cerati.

La banda agotó siete de sus ocho funciones en Argentina, y su primera salida internacional será el 26 de marzo de 2026 en el Movistar Arena de Santiago, un lugar emblemático para los fans chilenos, donde en los años 80 se vivió una auténtica “Sodamanía”.

Las entradas estarán disponibles por Puntoticket, con precios entre $25.000 y $90.000, más cargo por servicio. La preventa exclusiva para clientes Banco de Chile/Edwards se realizará desde el 20 de octubre a las 12:00 horas hasta el 22 de octubre a las 11:59, con un 20% de descuento y un máximo de seis entradas por cliente. La venta general comenzará el 22 de octubre al mediodía.

Cómo será el show en Chile

A diferencia de un tributo, Ecos será un espectáculo innovador que combinará interpretaciones en vivo con proyecciones interactivas y sonido original de Cerati, con ayuda de las nuevas tecnologías.

Según adelantó la productora, “será mucho más que un holograma”, una experiencia sensorial que promete trascender el tiempo y las fronteras.

Además de Chile, el show recorrerá países como Estados Unidos, España, Colombia, México y Perú, marcando el regreso de Soda Stereo como una de las bandas más influyentes y queridas del rock latinoamericano.

