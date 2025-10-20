Militar de Corea del Norte huye por la frontera más militarizada del mundo: la tercera deserción del año

Un soldado de Corea del Norte cruzó el domingo la Zona Desmilitarizada (DMZ) y se entregó a tropas surcoreanas, confirmó el Estado Mayor Conjunto de Seúl. El militar fue rastreadо y monitoreado durante todo el cruce y quedó bajo custodia “bajo investigación” para determinar sus motivos. Las autoridades surcoreanas informaron que no se detectaron movimientos inusuales del ejército norcoreano tras el incidente.

Se trata de la tercera deserción registrada desde que Lee Jae-myung asumió el Gobierno en junio y la primera que involucra a un soldado, informa El País. Antes, un civil cruzó la línea divisoria el 3 de julio y otro fue rescatado al sur del río Han el 31 de julio, según el diario Hankook Ilbo. El cruce por la DMZ —una franja de 248 km de largo y 4 km de ancho con minas, trincheras antitanque y alambradas— es altamente arriesgado; en ocasiones, fuerzas norcoreanas han abierto fuego contra quienes huyen.

Aunque la DMZ es la ruta más peligrosa, miles de norcoreanos han escapado en las últimas décadas, mayoritariamente vía China y terceros países. Más de 34.000 desertores han llegado al Sur desde 1998, con un pico cercano a 3.000 en 2009. Las cifras cayeron drásticamente desde 2020 por el cierre fronterizo durante la pandemia: en 2024 se registraron 236 deserciones y van 96 en 2025.

El último informe del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (septiembre) —basado, entre otras fuentes, en 314 testimonios de personas que abandonaron el país entre 2014 y 2025— describe una expansión del uso de la pena de muerte, incluso por consumir o difundir contenidos extranjeros, y un control total del Estado sobre la población.

Desde 2020, cruzar ilegalmente la frontera puede acarrear mínimo cinco años de prisión. El documento también denuncia que, tras la reapertura parcial de 2023, centenares de personas repatriadas desde China habrían sido devueltas en incumplimiento del principio de no devolución.