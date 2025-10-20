;

Hombre habría matado, descuartizado e incinerado a dueño de casa en Puerto Aysén: se hacía pasar por propietario y arrendaba piezas

El sujeto fue detenido y quedó en prisión preventivo. Se ordenaron 120 días para investigar.

Mario Vergara

Hombre habría matado, descuartizado e incinerado a dueño de casa en Puerto Aysén: se hacía pasar por propietario y arrendaba piezas

Hombre habría matado, descuartizado e incinerado a dueño de casa en Puerto Aysén: se hacía pasar por propietario y arrendaba piezas / Create image

El Juzgado de Garantía decretó la prisión preventiva de L.A.L.F., imputado por el homicidio de P.R.E.S., propietario del inmueble donde el primero residía en Puerto Aysén. En la audiencia de formalización (causa rol 1.509-2025), el magistrado Rodrigo Grez Torres ordenó su ingreso al Centro de Detención Preventiva de Puerto Aysén, al considerar que su libertad constituye peligro para la seguridad de la sociedad, y fijó un plazo de investigación de 120 días.

De acuerdo con la Fiscalía, a fines de septiembre de 2025 el imputado habría dado muerte a la víctima y, para ocultar el crimen y asegurar su impunidad, descuartizó e incineró el cuerpo en una estufa a leña, utilizando herramientas y acelerantes como bencina y pinturas.

Revisa también:

ADN

Tras el hecho, el imputado se mantuvo ocupando ilegalmente la vivienda y habría ofrecido en arriendo habitaciones de la casa y dos departamentos aledaños, haciéndose pasar por el dueño. Bajo ese ardid, logró cobrar $250.000 a un arrendatario.

L.A.L.F. fue detenido alrededor de las 14:00 horas del 10 de octubre de 2025 por la PDI, en el marco de diligencias ordenadas tras la denuncia por presunta desgracia presentada por un hijo de la víctima.

Contenido patrocinado

Combinaciones inesperadas que dominarán la primavera 2025

Combinaciones inesperadas que dominarán la primavera 2025

Elecciones presidenciales: Jara perdería en todos los escenarios de segunda vuelta mientras Kast afianza expectativa de ganador

Elecciones presidenciales: Jara perdería en todos los escenarios de segunda vuelta mientras Kast afianza expectativa de ganador

¿Lluvia en la Región Metropolitana? Este será el día más frío de la penúltima semana de octubre

¿Lluvia en la Región Metropolitana? Este será el día más frío de la penúltima semana de octubre

Un antes y un después: Tiny Desk de 31 Minutos rompe récord histórico en la música chilena

Un antes y un después: Tiny Desk de 31 Minutos rompe récord histórico en la música chilena

Latife Soto había adelantado cambio de cara a las elecciones presidenciales y sorprende con nuevo aviso: &#039;Espérense un poquito&#039;

Latife Soto había adelantado cambio de cara a las elecciones presidenciales y sorprende con nuevo aviso: 'Espérense un poquito'

¿Cuáles son los desafíos de ser actor infantil? Los protagonistas de &#039;Stranger Things&#039; lo revelan

¿Cuáles son los desafíos de ser actor infantil? Los protagonistas de 'Stranger Things' lo revelan

Blond en Chile 2025: fecha, lugar y venta de entradas para el concierto

Blond en Chile 2025: fecha, lugar y venta de entradas para el concierto

RESEÑA | Rod Stewart se despide de Chile dando cátedra de cómo ser un showman

RESEÑA | Rod Stewart se despide de Chile dando cátedra de cómo ser un showman

Querida actriz chilena se casa con su novia en secreto tras seis años de relación: &#039;El matri más lindo que he visto&#039;

Querida actriz chilena se casa con su novia en secreto tras seis años de relación: 'El matri más lindo que he visto'

Actriz Ingrid &#039;Peka&#039; Parra aclara su diagnóstico médico tras confusión entre sus seguidores: &#039;No tengo esa enfermedad&#039;

Actriz Ingrid 'Peka' Parra aclara su diagnóstico médico tras confusión entre sus seguidores: 'No tengo esa enfermedad'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad