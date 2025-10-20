Hombre habría matado, descuartizado e incinerado a dueño de casa en Puerto Aysén: se hacía pasar por propietario y arrendaba piezas / Create image

El Juzgado de Garantía decretó la prisión preventiva de L.A.L.F., imputado por el homicidio de P.R.E.S., propietario del inmueble donde el primero residía en Puerto Aysén. En la audiencia de formalización (causa rol 1.509-2025), el magistrado Rodrigo Grez Torres ordenó su ingreso al Centro de Detención Preventiva de Puerto Aysén, al considerar que su libertad constituye peligro para la seguridad de la sociedad, y fijó un plazo de investigación de 120 días.

De acuerdo con la Fiscalía, a fines de septiembre de 2025 el imputado habría dado muerte a la víctima y, para ocultar el crimen y asegurar su impunidad, descuartizó e incineró el cuerpo en una estufa a leña, utilizando herramientas y acelerantes como bencina y pinturas.

Tras el hecho, el imputado se mantuvo ocupando ilegalmente la vivienda y habría ofrecido en arriendo habitaciones de la casa y dos departamentos aledaños, haciéndose pasar por el dueño. Bajo ese ardid, logró cobrar $250.000 a un arrendatario.

L.A.L.F. fue detenido alrededor de las 14:00 horas del 10 de octubre de 2025 por la PDI, en el marco de diligencias ordenadas tras la denuncia por presunta desgracia presentada por un hijo de la víctima.