Festival CREA 2025, humanidad aumentada, un nuevo ecosistema creativo: lo que debes saber del evento

El lunes 24 de noviembre, en el Centro Cultural CAA 660, desde las 15:00 horas, la creatividad nacional se prepara para vivir una nueva edición del Festival CREA, un evento único que reúne a líderes de la industria creativa, del marketing y las comunicaciones en un espacio de reflexión, inspiración, reconocimiento y networking.

Bajo el concepto “Humanidad Aumentada: Un nuevo ecosistema creativo”, el Festival organizado por la Cámara de Empresas Creativas de Chile, invita a reflexionar sobre cómo la convergencia entre ideas, personas y tecnología está impulsando la innovación, la productividad, modelos de negocio disruptivos, y los talentos se transforman en comunidades que re imaginan el valor, aportando crecimiento económico, desarrollo social y cultural.

El encuentro reunirá a líderes, empresarios, emprendedores, creativos, artistas, productores, generadores de contenido y representantes de medios, en una jornada de inspiración, aprendizaje, colaboración y reconocimiento.

La programación incluye charlas magistrales de expertos, presentaciones de casos de éxito, paneles de conversación e instancias formativas, y la entrega de los Premios CREA, reconocimiento a la creatividad transformadora que genera impacto positivo en los negocios, las personas y la sociedad.

“Humanidad Aumentada representa la unión entre el talento humano y las posibilidades que brinda la tecnología. Es una invitación a repensar cómo la creatividad puede seguir siendo el motor que impulsa el desarrollo económico, social y cultural de Chile”, señaló la directiva de la Cámara de Empresas Creativas.