“Soy muy afortunado de haberlo tenido en mi vida”: Fred Durst, vocalista de Limp Bizkit, comparte emotiva dedicatoria tras muerte de Sam Rivers

A través de sus redes sociales, Fred Durst, vocalista de Limp Bizkit compartió un video dedicado al histórico bajista y cofundador de la banda, Sam Rivers, quien falleció recientemente luego de una extensa batalla contra el cáncer.

En su mensaje, Durst se refirió a la gran persona que era Sam, destacando que era genuino, “una bestia” y una “asombrosa persona”.

“Con Limp Bizkit ha sido una masiva aventura, una montañarusa” “Sé que dónde está Sam ahora, está con una sonrisa, diciendo ‘lo hice’” sumó a sus palabras.

“Fue la primera persona en entrar, y en hacer este sueño realidad” agregó notablemente emocionado, incluso al punto de no poder continuar con el video.