“Soy muy afortunado de haberlo tenido en mi vida”: Fred Durst, vocalista de Limp Bizkit, comparte emotiva dedicatoria tras muerte de Sam Rivers
El cantante publicó un video en memoria del cofundador del grupo, quien murió el 18 de octubre tras una larga lucha contra el cáncer.
A través de sus redes sociales, Fred Durst, vocalista de Limp Bizkit compartió un video dedicado al histórico bajista y cofundador de la banda, Sam Rivers, quien falleció recientemente luego de una extensa batalla contra el cáncer.
En su mensaje, Durst se refirió a la gran persona que era Sam, destacando que era genuino, “una bestia” y una “asombrosa persona”.
“Con Limp Bizkit ha sido una masiva aventura, una montañarusa” “Sé que dónde está Sam ahora, está con una sonrisa, diciendo ‘lo hice’” sumó a sus palabras.
“Fue la primera persona en entrar, y en hacer este sueño realidad” agregó notablemente emocionado, incluso al punto de no poder continuar con el video.
