;

¿Se bajarán de su presentación en Chile? Muere icónico integrante de Limp Bizkit a los 48 años

Para el 13 de diciembre la banda de nü metal había agendado su regreso a Santiago.

Alejandro Basulto

Getty Images

Getty Images / Medios y Media

La industria musical se encuentra de luto tras confirmarse sábado el fallecimiento de Sam Rivers, reconocido bajista y miembro fundador de la banda estadounidense de nu metal Limp Bizkit, a los 48 años de edad.

La noticia fue dada a conocer por el propio grupo mediante un comunicado en su cuenta oficial de Instagram. “Hoy perdimos a nuestro hermano. Nuestro compañero de banda. Nuestro latido. Sam Rivers no era solo nuestro bajista, era pura magia. El pulso de cada canción, la calma en el caos, el alma en el sonido”, escribieron.

Desde la primera nota que tocamos juntos, Sam trajo consigo una luz y un ritmo insuperables. Su talento era espontáneo, su presencia inolvidable, su corazón enorme. Compartimos muchísimos momentos —salvajes, tranquilos, hermosos— y cada uno de ellos significó más porque Sam estaba allí“, añadieron.

Revisa también:

ADN

“Era una persona única en la vida. Una auténtica leyenda de leyendas. Y su espíritu vivirá por siempre en cada ritmo, cada escenario, cada recuerdo. Te queremos, Sam. Te llevaremos siempre con nosotros. Descansa en paz, hermano. Tu música nunca termina”, concluyeron.

Hasta ahora, la banda no ha informado qué ocurrirá con su gira programada, Loserville Tour, que tenía contemplada una presentación en Chile el próximo 13 de diciembre en el Estadio Monumental de Santiago.

El concierto en territorio nacional, anunciado solo un año después de su participación en Lollapalooza 2024, contaba con artistas invitados como Yungblud, 311, Ecca Vandal, Slay Squad y Riff Raff. Por el momento, Limp Bizkit no ha comunicado si mantendrá su agenda internacional tras la repentina muerte de Rivers.

Sam Rivers murió tras un largo período soportando un cáncer

El deceso de Sam Rivers se produjo este sábado, aunque la banda decidió esperar hasta las 20:00 horas para hacer pública la noticia. Según la información entregada por su familia, el músico perdió la vida tras soportar un cáncer por un largo período.

Durante años, el bajista enfrentó diversos problemas de salud que afectaron su carrera artística. En 2015, debió alejarse temporalmente del grupo luego de ser diagnosticado con una enfermedad hepática derivada del consumo excesivo de alcohol, condición que finalmente lo llevó a requerir un trasplante de hígado.

Contenido patrocinado

Kanela anticipa en Radio Corazón el concierto de los 25 años de Noche de Brujas: “El show tendrá toda la discografía”

Kanela anticipa en Radio Corazón el concierto de los 25 años de Noche de Brujas: “El show tendrá toda la discografía”

¡Evita daños!: Descubre cada cuánto teñir tu cabello

¡Evita daños!: Descubre cada cuánto teñir tu cabello

Quiénes son los &#039;gatekeepers&#039; del Metro de Santiago y por qué son tan importantes ante casos de emergencia

Quiénes son los 'gatekeepers' del Metro de Santiago y por qué son tan importantes ante casos de emergencia

Lady Gaga se suma al elenco de &#039;El diablo viste a la moda 2&#039;: Todo lo que se sabe hasta el momento

Lady Gaga se suma al elenco de 'El diablo viste a la moda 2': Todo lo que se sabe hasta el momento

Primer vistazo a &#039;Send Help&#039;: Sam Raimi vuelve al cine de terror con Rachel McAdams y Dylan O&#039;Brien

Primer vistazo a 'Send Help': Sam Raimi vuelve al cine de terror con Rachel McAdams y Dylan O'Brien

Kylie Jenner sorprende con el estreno de &#039;Forth Strike&#039;, su primera canción | Música

Kylie Jenner sorprende con el estreno de 'Forth Strike', su primera canción | Música

Martin White en Teatro Coliseo 2025: Cuándo es y cómo comprar entradas

Martin White en Teatro Coliseo 2025: Cuándo es y cómo comprar entradas

¡Se viene con todo! Dua Lipa revela que está perfeccionando su español a semanas de sus shows en Latinoamérica

¡Se viene con todo! Dua Lipa revela que está perfeccionando su español a semanas de sus shows en Latinoamérica

Documental de Michael Jackson promete un retrato íntimo y controversial: BBC anuncia prepara material audiovisual

Documental de Michael Jackson promete un retrato íntimo y controversial: BBC anuncia prepara material audiovisual

¡Sigrid Alegría y Los Claveles, Jordan, Inti Illimani y más! La Gira Teletón 2025 anuncia nuevos artistas

¡Sigrid Alegría y Los Claveles, Jordan, Inti Illimani y más! La Gira Teletón 2025 anuncia nuevos artistas

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad