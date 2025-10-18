¿Se bajarán de su presentación en Chile? Muere icónico integrante de Limp Bizkit a los 48 años

La industria musical se encuentra de luto tras confirmarse sábado el fallecimiento de Sam Rivers, reconocido bajista y miembro fundador de la banda estadounidense de nu metal Limp Bizkit, a los 48 años de edad.

La noticia fue dada a conocer por el propio grupo mediante un comunicado en su cuenta oficial de Instagram. “Hoy perdimos a nuestro hermano. Nuestro compañero de banda. Nuestro latido. Sam Rivers no era solo nuestro bajista, era pura magia. El pulso de cada canción, la calma en el caos, el alma en el sonido”, escribieron.

“Desde la primera nota que tocamos juntos, Sam trajo consigo una luz y un ritmo insuperables. Su talento era espontáneo, su presencia inolvidable, su corazón enorme. Compartimos muchísimos momentos —salvajes, tranquilos, hermosos— y cada uno de ellos significó más porque Sam estaba allí“, añadieron.

“Era una persona única en la vida. Una auténtica leyenda de leyendas. Y su espíritu vivirá por siempre en cada ritmo, cada escenario, cada recuerdo. Te queremos, Sam. Te llevaremos siempre con nosotros. Descansa en paz, hermano. Tu música nunca termina”, concluyeron.

Hasta ahora, la banda no ha informado qué ocurrirá con su gira programada, Loserville Tour, que tenía contemplada una presentación en Chile el próximo 13 de diciembre en el Estadio Monumental de Santiago.

El concierto en territorio nacional, anunciado solo un año después de su participación en Lollapalooza 2024, contaba con artistas invitados como Yungblud, 311, Ecca Vandal, Slay Squad y Riff Raff. Por el momento, Limp Bizkit no ha comunicado si mantendrá su agenda internacional tras la repentina muerte de Rivers.

Sam Rivers murió tras un largo período soportando un cáncer

El deceso de Sam Rivers se produjo este sábado, aunque la banda decidió esperar hasta las 20:00 horas para hacer pública la noticia. Según la información entregada por su familia, el músico perdió la vida tras soportar un cáncer por un largo período.

Durante años, el bajista enfrentó diversos problemas de salud que afectaron su carrera artística. En 2015, debió alejarse temporalmente del grupo luego de ser diagnosticado con una enfermedad hepática derivada del consumo excesivo de alcohol, condición que finalmente lo llevó a requerir un trasplante de hígado.