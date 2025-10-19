;

“Situación de índole familiar”: las últimas pistas tras el hallazgo de padre y sus dos hijos gemelos muertos en La Reina

Las víctimas son un hombre de 62 años y sus dos hijos gemelos de 17, encontrados sin vida la tarde del sábado al interior de una casa ubicada en calle La Cañada.

Nelson Quiroz

La Policía de Investigaciones continúa indagando el hallazgo de tres cuerpos en una vivienda de la comuna de La Reina, en un caso que ha generado conmoción por su naturaleza y por los detalles que han surgido con el avance de las pericias.

En un principio, las autoridades manejaron hipótesis como un robo con homicidio o una posible fuga de gas, pero ambas fueron descartadas. Los peritajes de Bomberos y la Brigada de Homicidios no encontraron rastros de intrusión ni indicios de escapes de gas, por lo que la investigación se centra en un posible doble parricidio seguido de suicidio, recogió T13.

La vivienda permaneció bajo resguardo durante toda la noche, mientras peritos del Laboratorio de Criminalística trabajaban en la recopilación de evidencia.

Según los primeros antecedentes, fue un familiar quien descubrió los cuerpos tras regresar al inmueble y alertó de inmediato a Carabineros. El fiscal de Flagrancia Oriente, Francisco Lanas, confirmó que las tres víctimas presentaban lesiones compatibles con intervención de terceros, aunque aún se espera el informe tanatológico del Servicio Médico Legal para establecer las causas exactas de muerte.

“Por ahora, solo podemos descartar un robo; los hechos parecen responder a una situación de índole familiar”, explicó el persecutor.

Fuentes cercanas al caso revelaron que el padre, un fotógrafo profesional oriundo de Isla de Maipo, se encontraba en el domicilio cuidando a sus hijos mientras la madre de los gemelos —separada de él hace años— realizaba un curso en Bariloche, Argentina. La mujer viajó de regreso a Chile tras ser informada del hecho. La Brigada de Homicidios mantiene el sitio del suceso bajo custodia mientras se analizan los antecedentes que permitan esclarecer este trágico episodio que ha sacudido a la comunidad de La Reina.

