Una importante reforma: Premio Nobel de Economía Philippe Aghion explica cuál es la clave para que Chile sea un país innovador e inclusivo

Durante la tercera conferencia Exponencial UDD, organizada por la Universidad del Desarrollo, el Premio Nobel de Economía 2025, Philippe Aghion, planteó que Chile tiene el potencial de transformarse en un país innovador e inclusivo, siempre que impulse una profunda reforma educativa orientada a desarrollar el pensamiento creativo desde las etapas tempranas.

El economista francés, reconocido por su teoría de la destrucción creativa, explicó que la innovación es el verdadero motor del crecimiento económico y que su éxito depende de políticas que fomenten la competencia, reduzcan los monopolios, mantengan un mercado laboral flexible y acompañen a los trabajadores en la transición tecnológica.

Getty Images / Kiran Ridley Ampliar

“Enfrentamos el problema de los perdidos Einstein, niños inteligentes que nacen en hogares pobres y que podrían haber sido innovadores, pero se pierden por falta de oportunidades. En Chile hay muchos de ellos y, si reforman su sistema educativo, se convertirán en un país innovador e inclusivo”, señaló el economista.

Basándose en el modelo danés, donde el Estado garantiza el 90% del salario a quienes pierden su empleo durante dos años, Aghion enfatizó la necesidad de que las economías acompañen a su fuerza laboral ante la obsolescencia que genera la innovación. “Si decides ser innovador, es porque renuncias a ser protegido”, advirtió.

El académico también llamó a fortalecer las políticas que impulsen la movilidad social y la inversión en capital humano, destacando que “la clave está en dar herramientas para que las personas puedan crear, adaptarse y reinventarse”.

La conferencia también contó con la participación telemática del Premio Nobel Abhijit Banerjee (2019), quien coincidió en la importancia de adaptar las políticas públicas a las realidades locales, especialmente en materia de educación y pobreza.