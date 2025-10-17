;

VIDEOS. Tata Barahona rescata “Maldecires”, segundo adelanto de su disco “Puntadas”

La composición, creada por el músico a comienzos de los 2000, emplea una afinación de guitarra poco convencional y combina tintes medievales y modernos.

Nelson Quiroz

Tata Barahona

Tata Barahona / Pollion7

Tata Barahona presenta Maldecires, canción recuperada tras más de dos décadas y que se convierte en el segundo adelanto de su duodécimo disco Puntadas, cuyo lanzamiento oficial está programado para el 14 de noviembre.

La composición, que el músico creó a comienzos de los 2000, utiliza una afinación de guitarra distinta a la tradicional y mezcla tintes medievales y modernos. Según el mismo artista, la canción aborda “personas manipuladas por un sistema que les impone una única forma de sobrevivir”, convirtiéndose en una reflexión sobre la sociedad sometida y sus imposiciones.

ADN

Tata Barahona / Pollion7

Inspirada en lenguas muertas, Maldecires juega con palabras para crear una sonoridad que suena como un idioma propio, pero que en realidad es la deformación de un antiguo texto publicitario.

Revisa también

ADN

El lanzamiento se acompaña de un videoclip dirigido por Pol Lion y Gia Galliorio, disponible en plataformas digitales desde este viernes 17 de octubre. Maldecires se suma al primer adelanto del disco, Hermano Gato, que contó con la colaboración del emblemático cantautor nacional Fernando Ubiergo.

Barahona celebrará el estreno del disco con un concierto el próximo 22 de noviembre en el Teatro Nescafé de las Artes de Santiago, que promete sorpresas y contará con invitados especiales como los Hermanos Ilabaca, Doctor Pez y Ubiergo.

Posteriormente, dará inicio a la gira nacional, que comenzará el 13 de diciembre en Concepción y continuará en Talca, Valdivia y La Serena, entre otras ciudades.

Contenido patrocinado

Kanela anticipa en Radio Corazón el concierto de los 25 años de Noche de Brujas: “El show tendrá toda la discografía”

Kanela anticipa en Radio Corazón el concierto de los 25 años de Noche de Brujas: “El show tendrá toda la discografía”

¡Evita daños!: Descubre cada cuánto teñir tu cabello

¡Evita daños!: Descubre cada cuánto teñir tu cabello

Quiénes son los &#039;gatekeepers&#039; del Metro de Santiago y por qué son tan importantes ante casos de emergencia

Quiénes son los 'gatekeepers' del Metro de Santiago y por qué son tan importantes ante casos de emergencia

Lady Gaga se suma al elenco de &#039;El diablo viste a la moda 2&#039;: Todo lo que se sabe hasta el momento

Lady Gaga se suma al elenco de 'El diablo viste a la moda 2': Todo lo que se sabe hasta el momento

Primer vistazo a &#039;Send Help&#039;: Sam Raimi vuelve al cine de terror con Rachel McAdams y Dylan O&#039;Brien

Primer vistazo a 'Send Help': Sam Raimi vuelve al cine de terror con Rachel McAdams y Dylan O'Brien

Kylie Jenner sorprende con el estreno de &#039;Forth Strike&#039;, su primera canción | Música

Kylie Jenner sorprende con el estreno de 'Forth Strike', su primera canción | Música

Martin White en Teatro Coliseo 2025: Cuándo es y cómo comprar entradas

Martin White en Teatro Coliseo 2025: Cuándo es y cómo comprar entradas

¡Se viene con todo! Dua Lipa revela que está perfeccionando su español a semanas de sus shows en Latinoamérica

¡Se viene con todo! Dua Lipa revela que está perfeccionando su español a semanas de sus shows en Latinoamérica

Documental de Michael Jackson promete un retrato íntimo y controversial: BBC anuncia prepara material audiovisual

Documental de Michael Jackson promete un retrato íntimo y controversial: BBC anuncia prepara material audiovisual

¡Sigrid Alegría y Los Claveles, Jordan, Inti Illimani y más! La Gira Teletón 2025 anuncia nuevos artistas

¡Sigrid Alegría y Los Claveles, Jordan, Inti Illimani y más! La Gira Teletón 2025 anuncia nuevos artistas

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad