Tata Barahona presenta Maldecires, canción recuperada tras más de dos décadas y que se convierte en el segundo adelanto de su duodécimo disco Puntadas, cuyo lanzamiento oficial está programado para el 14 de noviembre.

La composición, que el músico creó a comienzos de los 2000, utiliza una afinación de guitarra distinta a la tradicional y mezcla tintes medievales y modernos. Según el mismo artista, la canción aborda “personas manipuladas por un sistema que les impone una única forma de sobrevivir”, convirtiéndose en una reflexión sobre la sociedad sometida y sus imposiciones.

Tata Barahona / Pollion7 Ampliar

Inspirada en lenguas muertas, Maldecires juega con palabras para crear una sonoridad que suena como un idioma propio, pero que en realidad es la deformación de un antiguo texto publicitario.

El lanzamiento se acompaña de un videoclip dirigido por Pol Lion y Gia Galliorio, disponible en plataformas digitales desde este viernes 17 de octubre. Maldecires se suma al primer adelanto del disco, Hermano Gato, que contó con la colaboración del emblemático cantautor nacional Fernando Ubiergo.

Barahona celebrará el estreno del disco con un concierto el próximo 22 de noviembre en el Teatro Nescafé de las Artes de Santiago, que promete sorpresas y contará con invitados especiales como los Hermanos Ilabaca, Doctor Pez y Ubiergo.

Posteriormente, dará inicio a la gira nacional, que comenzará el 13 de diciembre en Concepción y continuará en Talca, Valdivia y La Serena, entre otras ciudades.