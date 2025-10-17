;

Everton desarrolla programa de formación con 50 entrenadores y dirigentes del fútbol amateur

En su tercera edición, “Formador de Formadores” busca capacitar a directores técnicos de la región de Valparaíso.

Carlos Madariaga

Everton desarrolla programa de formación con 50 entrenadores y dirigentes del fútbol amateur

Everton desarrolla programa de formación con 50 entrenadores y dirigentes del fútbol amateur / Eduardo Guajardo

Everton de Viña del Mar lanzó esta semana la tercera versión de su programa “Formador de Formadores”.

La instancia apunta a que dirigentes y entrenadores del fútbol amateur de la región puedan fortalecer sus competencias técnicas.

Revisa también:

ADN

El ciclo formativo, que implica clases en la Universidad de Las Américas y también en el Complejo Deportivo del elenco oro y cielo, se desarrollará entre octubre y diciembre,

El plan de estudios abordará contenidos vinculados al rol del formador, el modelo de desarrollo del fútbol infantil, la preparación física en etapas formativas, la preparación del arquero, la nutrición deportiva, además de talleres de primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar, modelo de juego y su aplicación en el morfociclo, y psicología deportiva, entre otros temas enfocados en fortalecer la práctica y el acompañamiento integral de niños y jóvenes deportistas.

En sus versiones anteriores, en 2023 y 2024, “Formador de Formadores” permitió capacitar a más de 100 formadores pertenecientes a distintos clubes de la zona, consolidando una alianza que promueve el desarrollo del fútbol amateur y contribuye al fortalecimiento del tejido deportivo local.

“Ya son más de 100 formadores los que han recibido una capacitación de primer nivel, que les ha permitido traspasar esos conocimientos a miles de niños y niñas. Es gente que trabaja por amor al deporte y a su comunidad, que quiere construir una mejor sociedad, que se entrega con fuerza, pasión y humildad sin pedir nada a cambio. Ahora vamos por el tercer año, con otros 50 entrenadores y dirigentes ávidos de recibir estas herramientas profesionales que les ayuden a desempeñarse mejor. Nos llena de orgullo poder aportar con un granito de arena en esta linda causa”, explicó en el lanzamiento el presidente corporativo de Everton, Cristian Castro.

“Este programa de UDLA y Everton es excelente porque nos ayuda a todos los profesores que queremos comprender mejor lo que significa el fútbol como tal”, comentó Isabel Echeverría, formadora del club Unión Arsenal de Achupallas, en Viña del Mar, una de las beneficiadas con el programa “Formador de Formadores”.

Contenido patrocinado

Kanela anticipa en Radio Corazón el concierto de los 25 años de Noche de Brujas: “El show tendrá toda la discografía”

Kanela anticipa en Radio Corazón el concierto de los 25 años de Noche de Brujas: “El show tendrá toda la discografía”

¡Evita daños!: Descubre cada cuánto teñir tu cabello

¡Evita daños!: Descubre cada cuánto teñir tu cabello

Quiénes son los &#039;gatekeepers&#039; del Metro de Santiago y por qué son tan importantes ante casos de emergencia

Quiénes son los 'gatekeepers' del Metro de Santiago y por qué son tan importantes ante casos de emergencia

Lady Gaga se suma al elenco de &#039;El diablo viste a la moda 2&#039;: Todo lo que se sabe hasta el momento

Lady Gaga se suma al elenco de 'El diablo viste a la moda 2': Todo lo que se sabe hasta el momento

Primer vistazo a &#039;Send Help&#039;: Sam Raimi vuelve al cine de terror con Rachel McAdams y Dylan O&#039;Brien

Primer vistazo a 'Send Help': Sam Raimi vuelve al cine de terror con Rachel McAdams y Dylan O'Brien

Kylie Jenner sorprende con el estreno de &#039;Forth Strike&#039;, su primera canción | Música

Kylie Jenner sorprende con el estreno de 'Forth Strike', su primera canción | Música

Martin White en Teatro Coliseo 2025: Cuándo es y cómo comprar entradas

Martin White en Teatro Coliseo 2025: Cuándo es y cómo comprar entradas

¡Se viene con todo! Dua Lipa revela que está perfeccionando su español a semanas de sus shows en Latinoamérica

¡Se viene con todo! Dua Lipa revela que está perfeccionando su español a semanas de sus shows en Latinoamérica

Documental de Michael Jackson promete un retrato íntimo y controversial: BBC anuncia prepara material audiovisual

Documental de Michael Jackson promete un retrato íntimo y controversial: BBC anuncia prepara material audiovisual

¡Sigrid Alegría y Los Claveles, Jordan, Inti Illimani y más! La Gira Teletón 2025 anuncia nuevos artistas

¡Sigrid Alegría y Los Claveles, Jordan, Inti Illimani y más! La Gira Teletón 2025 anuncia nuevos artistas

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad