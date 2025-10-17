Everton desarrolla programa de formación con 50 entrenadores y dirigentes del fútbol amateur

Everton de Viña del Mar lanzó esta semana la tercera versión de su programa “Formador de Formadores”.

La instancia apunta a que dirigentes y entrenadores del fútbol amateur de la región puedan fortalecer sus competencias técnicas.

El ciclo formativo, que implica clases en la Universidad de Las Américas y también en el Complejo Deportivo del elenco oro y cielo, se desarrollará entre octubre y diciembre,

El plan de estudios abordará contenidos vinculados al rol del formador, el modelo de desarrollo del fútbol infantil, la preparación física en etapas formativas, la preparación del arquero, la nutrición deportiva, además de talleres de primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar, modelo de juego y su aplicación en el morfociclo, y psicología deportiva, entre otros temas enfocados en fortalecer la práctica y el acompañamiento integral de niños y jóvenes deportistas.

En sus versiones anteriores, en 2023 y 2024, “Formador de Formadores” permitió capacitar a más de 100 formadores pertenecientes a distintos clubes de la zona, consolidando una alianza que promueve el desarrollo del fútbol amateur y contribuye al fortalecimiento del tejido deportivo local.

“Ya son más de 100 formadores los que han recibido una capacitación de primer nivel, que les ha permitido traspasar esos conocimientos a miles de niños y niñas. Es gente que trabaja por amor al deporte y a su comunidad, que quiere construir una mejor sociedad, que se entrega con fuerza, pasión y humildad sin pedir nada a cambio. Ahora vamos por el tercer año, con otros 50 entrenadores y dirigentes ávidos de recibir estas herramientas profesionales que les ayuden a desempeñarse mejor. Nos llena de orgullo poder aportar con un granito de arena en esta linda causa”, explicó en el lanzamiento el presidente corporativo de Everton, Cristian Castro.

“Este programa de UDLA y Everton es excelente porque nos ayuda a todos los profesores que queremos comprender mejor lo que significa el fútbol como tal”, comentó Isabel Echeverría, formadora del club Unión Arsenal de Achupallas, en Viña del Mar, una de las beneficiadas con el programa “Formador de Formadores”.