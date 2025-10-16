;

Sindicato de mina de grupo Luksic recibirá millonario bono y aumento de sueldo tras amenaza de huelga: revisa los montos

La paralización estaba programada para la mañana de este jueves; finalmente, no fue necesaria.

Javier Méndez

El lunes de esta semana el Sindicato de Trabajadores de Minera Antucoya, perteneciente a Antofagasta Minerals, el brazo minero del grupo Luksic, rechazó la última oferta que presentó la compañía durante una negociación colectiva.

Tras el hecho, lo que estaba previsto era que una huelga se hiciera efectiva a partir de este jueves 16 de octubre a las 08:00 horas. Finalmente, no fue necesario.

Tras negociaciones de último minuto, que terminaron a eso de las 02:00 horas de la misma jornada, se llegó a un acuerdo para desactivar la paralización.

Los 687 socios del Sindicato de Trabajados N°1 recibirán un bono de término de conflicto de $20 millones líquidos. Adicionalmente, tendrán un incremento del convenio mayor al 10%, un préstamo de $3 millones líquidos y un incremento de sueldo base de un 3,3% con una duración de 34 meses.

César García, presidente de la agrupación, señaló que el pacto sería “un paso adelante en la defensa de los derechos laborales y en la mejora sostenida de las condiciones de vida y trabajos de todos los socios y socias del sindicato”.

Sumado a lo que ya se detalló, el nuevo contrato incluiría ajustes en bonos fijos y variables, beneficios sociales y condiciones operacionales.

Previamente, la idea de huelga había sido ratificada en asambleas masivas realizadas en faena y de forma telemática. El 99,71% de los socios ya había rechazado la propuesta anterior durante una votación el pasado 30 de septiembre.

