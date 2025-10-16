;

Manifestaciones de la “Generación Z” en Perú dejan un muerto

Miles de personas salieron a protestar contra el Gobierno y el Congreso peruano por la corrupción y el auge de la inseguridad ciudadana.

En medio de las protestas de la “Generación Z” en Perú, un manifestante murió presuntamente por un disparo de arma de fuego durante la multitudinaria protesta contra el Gobierno y el Congreso registrado el pasado miércoles en Lima.

Así lo confirmó la Defensoría del Pueblo, que también reportó más de 100 heridos, entre ellos 78 policías y 24 manifestantes, así como 10 detenidos.

Miles de personas salieron a protestar contra el Gobierno y el Congreso por la corrupción y el auge de la inseguridad ciudadana, impulsada a su vez por el alza del crimen organizado, y tras el ascenso al sillón presidencial del presidente del Congreso, José Jerí, luego de la destitución de la presidenta Dina Boluarte por parte del Legislativo.

La multitud marchó hacia la sede del legislativo, en el centro de la capital peruana. La protesta en rechazo a la clase política y contra la ola de extorsiones y asesinatos del crimen organizado derivó en choques entre manifestantes y la fuerza pública.

El presidente de Perú, José Jerí, lamentó lo sucedido. “Lamento el fallecimiento del ciudadano Eduardo Ruiz Sanz de 32 años”, escribió en X.

“Fuerza a su familia en este momento. Que las investigaciones determinen con objetividad los hechos y responsabilidades”, agregó.

En ello, el mandatario peruano advirtió que “las cámaras de policía y la Municipalidad de Lima servirán para identificar a los delincuentes que se han infiltrado en una manifestación pacífica para generar caos. Todo el peso de la ley para ellos”.

Como ha sido costumbre en todas las manifestaciones de la Generación Z en el mundo, la bandera pirata con una calavera y un sombrero de paja del anime de culto “One Piece” estuvo presente.

