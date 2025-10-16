;

VIDEO. “Los medicamentos me jugaron una mala pasada”: Julián Elfenbein revela su duro calvario para tratar dolorosa patología

El animador regresa con todo a la TV con “¿Cuánto Vale el Show?“. Y conversó en exclusiva con ADN.

Soledad Reyes

“Los medicamentos me jugaron una mala pasada”: Julián Elfenbein revela su duro calvario para tratar dolorosa patología

No lo ha pasado bien. Julián Elfenbein vuelve a la pantalla chica con el renovado “¿Cuánto Vale el Show?“, tras varios meses fuera de las pistas y rumores de un supuesto congelamiento en CHV.

Esto sumado a una dolorosa patología con la que ha tenido que lidiar desde que se operó el año pasado de una hernia lumbar, y que le ha generado un dolor invalidante y permanente, para el cual tomaba medicamentos tan fuertes como Pregabalina, Tramadol y Lertus.

Un cóctel de drogas que no le habría hecho nada de bien al conductor, situación de la que conversó con ADN.

“Estoy mejor, pero hay que aprender a vivir con el dolor de la hernia del nervio ciático sin medicamentos. Los medicamentos me jugaron una mala pasada, el Tramadol, la Morfina, son medicamentos muy fuertes que te generan una dependencia. Y yo me los inyectaba”, reveló.

Y agregó que “ahora estoy aprendiendo a vivir con el dolor crónico” y haciendo terapias como “kine, quiropraxia, voy donde un fisiatra, donde un osteópata”.

