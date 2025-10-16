Expo Mundo Rural 2025: Cuándo es el imperdible evento gratuito con degustaciones de productos y actividades para toda la familia

¿Con ganas de conocer más de Chile, sus tradiciones y sabores? Entre el 23 y el 26 de octubre, más de 130 expositores, provenientes desde el altiplano hasta la Patagonia, que ofrecerán sus productos en el Parque Estadio Nacional en la Expo Mundo Rural 2025.

Este evento, con el lema “La fiesta del campo en la ciudad”, se realizará por primera vez en el Parque Estadio Nacional de Santiago. Por otro lado, debemos destacar que contará con sabores únicos, en torno a actividades gastronómicas, culturales y artísticas. Esto en un espacio pensado para que las familias lo conviertan en su panorama de fin de semana.

Debemos señalar que entre las exposiciones podrás dibujar de productos como salsas, quesos, lácteos, mermeladas, condimentos, cereales, mieles e, incluso, cosméticos. Además de admirar los trabajos de artesanos que este año estarán agrupados en un pabellón especial para resaltar lo que hacen con textiles, madera, greda, fibras vegetales, cuero y orfebrería.

La oferta de posibilidades para degustar también cuenta licores, cervezas, vino, sidra, chicha y pisco. Los cuales son elaborados de forma única en nuestro país, recogiendo antiguas recetas o innovando con nuevas técnicas.

¿Cuáles serán los productos especiales y ganadores de premios?

Quienes lleguen hasta el Parque Estadio Nacional podrán degustar desde charqui de llama y alpaca de Visviri y orégano de Putre hasta hongos morcella deshidratados de Aysén. Ademas de mermeladas de calafate y ruibarbo de Magallanes.

Por otro lado, también habrá licores y conservas de nueces verdes de Nancagua, vinagres de maqui y de manzana de Puerto Saavedra, kimchi y kombucha de Panguipulli o snacks de papas nativas de Ancud.

Entre los expositores destacados estarán Fundo El Mirador, de Alto del Carmen, que obtuvo con su Doña Isabella 45° la medalla Gran Oro y el premio al Mejor Pisco de Pequeño Productor en el último concurso Catad’Or Spirits Awards.

También estará Caprinos Villaseca, de Ovalle, que ganó la Copa América del Queso 2024 con el queso azul de cabra Anqas, o la Viña Perucich, de Villa Alegre. El cual recibió el trofeo al Mejor Vino Ancestral 2024 en el Catad’Or Wine Awards por su Reserva Cabernet Sauvignon 2017.

La entrada a la 25° versión de la Expo Mundo Rural es liberada. Las personas pueden descargarla directamente en Ticketplus.cl. La popular feria del mundo rural, abrirá sus puertas de 13 a 20 horas el jueves 23, y de 10 a 20 horas viernes, sábado y domingo.