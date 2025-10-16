El drástico cambio meteorológico en Santiago: de lloviznas a calor extremo en solo 72 horas

Santiago vivirá un nuevo episodio de calor extremo durante los próximos días, con temperaturas que podrían alcanzar hasta 32 grados.

Este clima veraniego llega en medio de un drástico cambio meteorológico, luego de que la región Metropolitana registrara lloviznas en algunos sectores durante el pasado miércoles 15 de octubre.

En ese sentido, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) entregó más detalles sobre esta ola de calor que afectará a la capital.

Santiago pasará de lloviznas a calor extremo en solo 72 horas

Según el portal meteorológico, esta ola de colar arrancará a contar de este jueves 16, donde se esperan hasta 27° C.

Posteriormente, las temperaturas irán en aumento. Esto ya que para este viernes 17 de octubre, las máximas llegarán a 30 grados, y a 31° en sectores como Colina y Quilicura.

Mientras que para el sábado 18 se espera la jornada más calurosa de la semana: hasta 31 grados en Santiago y 32 en otras zonas como las mencionadas anteriormente.