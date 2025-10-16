;

Denuncian que miles de personas no logran activar subsidio de arriendo DS52: estas serían las razones

Estudio de TOCTOC y Fundación Alcanzable revela que la mayoría de las unidades disponibles no calzan con el tamaño de los hogares ni con su capacidad de pago

Mario Vergara

Cerca de 15 mil hogares que ya ganaron el subsidio de arriendo DS52 no han podido usarlo y, cada año, alrededor de 6 mil beneficios se pierden por falta de activación. La razón no es solo el tope de 13 UF: incluso con el aporte estatal (4,9 UF), a muchas familias no les alcanza para arrendar sin destinar más del 30% de sus ingresos, concluye un estudio de TOCTOC y Fundación Alcanzable.

Aunque la oferta total de arriendos en la RM se duplicó en cinco años y hoy un 66% de los departamentos cumple formalmente con las condiciones del programa, la disponibilidad “real” para los hogares vulnerables sigue siendo reducida.

“La oferta incluye principalmente unidades de un dormitorio, incompatibles con la mayoría de los beneficiarios, que son hogares de tres o más integrantes”, explica Martín Bonnefoy, product manager de TOCTOC. Al filtrar por 2+ dormitorios, la elegibilidad cae a 38,7% y, en multifamily, a 19,7%.

Para Pía Mora, directora ejecutiva de Fundación Alcanzable, subir el tope del arriendo (de 13 a 15 UF) “no resuelve el problema de capacidad de pago”. Propone dos rutas: “o el Estado cubre un mayor porcentaje del arriendo a mayor vulnerabilidad, o subsidia la creación de nueva oferta con precios más bajos (por ejemplo, vía concesiones), regulado en un decreto supremo”.

Hay, además, un problema de salida: el DS52 regular es transitorio (≈3 años continuos). “Las familias que logran acceder destinando un tercio de sus ingresos al arriendo, al terminar el beneficio enfrentan rentas que pasan a representar casi la mitad de sus ingresos, lo que hace inviable su mantención”, advierte Bonnefoy. El estudio concluye que la escasez de tipologías adecuadas y la baja asequibilidad explican por qué miles de hogares no logran activar el subsidio, pese al aumento de la oferta.

