VIDEO. Coqueta y encendiendo más rumores de romance: Paloma Mami apareció de sorpresa en show de Rauw Alejandro

La cantante se subió a interpretar La Freak con el artista, con quien mantendría una relación sentimental hace meses.

Soledad Reyes

Coqueta y encendiendo más rumores de romance: Paloma Mami apareció de sorpresa en show de Rauw Alejandro

Paloma Mami y Rauw Alejandro lo están pasando bien juntos. Y eso se notó la noche del miércoles en el último de los shows del cantante en Chile, minuto donde la artista nacional arribó sorpresivamente a cantar con él.

Es que los rumores sobre una posible relación amorosa entre ambos intérpretes se ha tomado las redes sociales por estos días, indicando que el puertorriqueño llegó con tantos días de anticipación a nuestro país solo para estar con la joven.

De hecho, según el periodista Pablo Candia, Paloma y Rauw no solo estuvieron en una cita en el Cajón del Maipo hace unos días, sino que además ella lo habría llevado a conocer una casa en el sur que hace poco se compró su familia.

La encendida performance

Junto a esto, el reportero señaló que “me dicen que se subiría al escenario en el show de Rauw Alejandro (…) Están muy felices, muy contentos, lo pasan muy bien juntos”.

Y justo horas más tarde, efectivamente, Paloma apareció en el concierto, para cantar juntos su colaboración La Freak, instante donde incendiaron el recinto con coquetos acercamientos, abrazos y bailes que dejaron más que claro que en algo están.

¡Revisa aquí los registros!

