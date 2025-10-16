La exministra de Salud, Helia Molina, reveló detalles inéditos sobre su polémica salida de la cartera hace más de una década por sus dichos sobre el aborto en clínicas privadas, en medio de su candidatura a la reelección como diputada este 2025.

En entrevista con el comediante Hermann Heim, la parlamentaria abordó su trayectoria y la forma en que enfrentó la controversia que la obligó a dejar el cargo en 2014.

16 de marzo del 2020/SANTIAGO La Ex ministra de Salud, Helia Molina, participa de la reunion con el Presidente de la Republica y representantes de la ciencia y la medicina para dialogar sobre las acciones para proteger a la población del coronavirus. FOTO: SEBASTIAN BELTRAN GAETE/AGENCIAUNO Ampliar

La polémica se desencadenó cuando Molina afirmó que en algunas clínicas privadas “muchas familias conservadoras han hecho abortar a sus hijas”, comentario que el Gobierno calificó de opinión personal y que motivó la solicitud de disculpas públicas, sumado a su salida de la cartera.

Pese a ello, en aquel entonces, la profesional insistió en que no se arrepentía de nada y que su renuncia respondió al deseo de no generar conflictos que afectaran la labor del Ejecutivo.

En esa línea, durante la conversación con el comediante, la exsecretaria de Estado recordó la reacción que generaron sus declaraciones, pero reafirmó su postura. “Lo que dije del aborto es cierto (...) yo trabajaba en esas clínicas también.

“Lo que pasa es que la sociedad chilena mete todo debajo de la alfombra. Y ahí le dije, las clínicas cuicas viven haciendo sus abortos las hijas de familias conservadoras. En cambio, las vulnerables, la gente pobre, tiene que ir a la clandestinidad y ahí muere la gente. Muere, se infecta, se daña, queda estéril. Entonces, es un tema de salud pública", sumó.

Revelaciones a más de 10 años

Pero, a más de una década de la polémica, Molina además reveló la conversación que sostuvo con la entonces Presidenta Michelle Bachelet tras la difusión de sus dichos.

“Que tengo toda la razón”, sostuvo la diputada, desatado la risa del entrevistado y los presentes en el set de grabación.