VIDEO. A más de 10 años de salida del Minsal: Helia Molina revela qué le dijo Bachelet tras dichos sobre abortos “cuicos” en clínicas privadas
En conversación con el comediante Hermann Heim, la parlamentaria repasó su carrera y cómo afrontó la polémica que la llevó a renunciar en 2014.
La exministra de Salud, Helia Molina, reveló detalles inéditos sobre su polémica salida de la cartera hace más de una década por sus dichos sobre el aborto en clínicas privadas, en medio de su candidatura a la reelección como diputada este 2025.
En entrevista con el comediante Hermann Heim, la parlamentaria abordó su trayectoria y la forma en que enfrentó la controversia que la obligó a dejar el cargo en 2014.
La polémica se desencadenó cuando Molina afirmó que en algunas clínicas privadas “muchas familias conservadoras han hecho abortar a sus hijas”, comentario que el Gobierno calificó de opinión personal y que motivó la solicitud de disculpas públicas, sumado a su salida de la cartera.
Revisa también
Pese a ello, en aquel entonces, la profesional insistió en que no se arrepentía de nada y que su renuncia respondió al deseo de no generar conflictos que afectaran la labor del Ejecutivo.
En esa línea, durante la conversación con el comediante, la exsecretaria de Estado recordó la reacción que generaron sus declaraciones, pero reafirmó su postura. “Lo que dije del aborto es cierto (...) yo trabajaba en esas clínicas también.
“Lo que pasa es que la sociedad chilena mete todo debajo de la alfombra. Y ahí le dije, las clínicas cuicas viven haciendo sus abortos las hijas de familias conservadoras. En cambio, las vulnerables, la gente pobre, tiene que ir a la clandestinidad y ahí muere la gente. Muere, se infecta, se daña, queda estéril. Entonces, es un tema de salud pública", sumó.
Revelaciones a más de 10 años
Pero, a más de una década de la polémica, Molina además reveló la conversación que sostuvo con la entonces Presidenta Michelle Bachelet tras la difusión de sus dichos.
“Que tengo toda la razón”, sostuvo la diputada, desatado la risa del entrevistado y los presentes en el set de grabación.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.