¿Se equivocó de cuenta? El llamativo comentario que dejó Jadon Sancho en su propia publicación de Instagram

La ‘equivocación’ instaló la idea de que el futbolista utiliza cuentas fake para dejarse comentarios positivos.

Jadon Sancho ha vuelto a hacer noticia, esta vez por un curioso episodio que vivió fuera de las canchas, específicamente en redes sociales.

El futbolista ha generado risas entre sus seguidores y los cibernautas en general luego de que protagonizara un embarazoso episodio.

Y es que el inglés de 25 años dejó un comentario de una de sus publicaciones de Instagram, aunque el mensaje dio a entender que pudo haberse equivocado de cuenta.

No escuches a tus haters, eres el mejor jugador del mundo, Sanchy”, decía, lo que instaló de inmediato la idea de que utiliza cuentas fake para escribirse cosas buenas y darse ánimos.

Sancho eliminó tanto el comentario como la publicación original poco después, pero ya era demasiado tarde: las capturas ya circulan por todas las plataformas.

Además, en sus más recientes post los usuarios replican el mensaje en cuestión, en tono de broma y generando risas entre la comunidad.

De todas formas, no se ha tomado una postura hostil y los seguidores lo ven solamente como una humorada, restándole importancia y sin exagerar sobre el hecho.

