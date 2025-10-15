¿Se equivocó de cuenta? El llamativo comentario que dejó Jadon Sancho en su propia publicación de Instagram

Jadon Sancho ha vuelto a hacer noticia, esta vez por un curioso episodio que vivió fuera de las canchas, específicamente en redes sociales.

El futbolista ha generado risas entre sus seguidores y los cibernautas en general luego de que protagonizara un embarazoso episodio.

Y es que el inglés de 25 años dejó un comentario de una de sus publicaciones de Instagram, aunque el mensaje dio a entender que pudo haberse equivocado de cuenta.

“No escuches a tus haters, eres el mejor jugador del mundo, Sanchy”, decía, lo que instaló de inmediato la idea de que utiliza cuentas fake para escribirse cosas buenas y darse ánimos.

Sancho eliminó tanto el comentario como la publicación original poco después, pero ya era demasiado tarde: las capturas ya circulan por todas las plataformas.

Además, en sus más recientes post los usuarios replican el mensaje en cuestión, en tono de broma y generando risas entre la comunidad.

De todas formas, no se ha tomado una postura hostil y los seguidores lo ven solamente como una humorada, restándole importancia y sin exagerar sobre el hecho.