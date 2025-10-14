;

Estudio de animación chileno diseña las mascotas del Mundial 2026: “No se trataba solo de animar personajes, sino de crear un legado”

El equipo chileno trabajó durante siete meses junto a FIFA para crear los personajes que representan a Estados Unidos, Canadá y México.

Javiera Rivera

Estudio de animación chileno diseña las mascotas del Mundial 2026: “No se trataba solo de animar personajes, sino de crear un legado”

El talento chileno vuelve a brillar en el escenario mundial. El estudio de animación Believe, con sede en Santiago, fue el encargado de dar vida a las mascotas oficiales del Mundial 2026: Clutch, Maple y Zayu.

Estos tres personajes representan a Estados Unidos, Canadá y México, los países anfitriones del torneo, y fueron presentados por la FIFA en un lanzamiento que dio la vuelta al mundo.

Animación con sello chileno

El equipo de Believe desarrolló la animación 3D de las mascotas, además de dos teasers promocionales y un corto principal de un minuto.

El proyecto se realizó junto a FIFA y la agencia internacional Thinkingbox, en un proceso que tomó más de siete meses de trabajo continuo.

“No se trataba solo de animar personajes, sino de crear un legado que quedará en la historia de los mundiales”, explicó Cristóbal Pérez-Gazitúa, fundador y CEO del estudio.

Revisa también

ADN

Técnica única y música nacional

Para darles vida, Believe apostó por una técnica híbrida en 3D con texturas pintadas a mano en 2D, lo que permitió un estilo visual más cálido y artístico.

Cada plano fue trabajado en dos etapas: un render 3D base y luego una capa artesanal pintada cuadro a cuadro.

El proyecto también contó con la participación del estudio chileno Sauvalle, responsable de la música original y el diseño sonoro, elementos que aportaron identidad y emoción a la producción.

Contenido patrocinado

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Ridley Scott califica las películas modernas de &#039;mierda&#039;: &#039;Nos estamos ahogando en la mediocridad&#039;

Ridley Scott califica las películas modernas de 'mierda': 'Nos estamos ahogando en la mediocridad'

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

La implosión de una leyenda del progresivo: &#039;Red&#039; de King Crimson cumple 51 años

La implosión de una leyenda del progresivo: 'Red' de King Crimson cumple 51 años

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad