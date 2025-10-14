Estudio de animación chileno diseña las mascotas del Mundial 2026: “No se trataba solo de animar personajes, sino de crear un legado”

El talento chileno vuelve a brillar en el escenario mundial. El estudio de animación Believe, con sede en Santiago, fue el encargado de dar vida a las mascotas oficiales del Mundial 2026: Clutch, Maple y Zayu.

Estos tres personajes representan a Estados Unidos, Canadá y México, los países anfitriones del torneo, y fueron presentados por la FIFA en un lanzamiento que dio la vuelta al mundo.

Animación con sello chileno

El equipo de Believe desarrolló la animación 3D de las mascotas, además de dos teasers promocionales y un corto principal de un minuto.

El proyecto se realizó junto a FIFA y la agencia internacional Thinkingbox, en un proceso que tomó más de siete meses de trabajo continuo.

“No se trataba solo de animar personajes, sino de crear un legado que quedará en la historia de los mundiales”, explicó Cristóbal Pérez-Gazitúa, fundador y CEO del estudio.

Técnica única y música nacional

Para darles vida, Believe apostó por una técnica híbrida en 3D con texturas pintadas a mano en 2D, lo que permitió un estilo visual más cálido y artístico.

Cada plano fue trabajado en dos etapas: un render 3D base y luego una capa artesanal pintada cuadro a cuadro.

El proyecto también contó con la participación del estudio chileno Sauvalle, responsable de la música original y el diseño sonoro, elementos que aportaron identidad y emoción a la producción.