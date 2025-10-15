Clásicos de Metallica a Beethoven: llega Música Para Masas, la nueva apuesta musical de Podium Podcast Chile

Podium Podcast Chile llega a sacudir la conversación musical con una nueva apuesta para todas las plataformas. Música Para Masas es un vodcast que busca acercar la música clásica a la cultura popular con dos figuras que entienden la música desde sus extremos: el rock más intenso y la batuta sinfónica.

Rainiero Guerrero, director de Radio Futuro, con su guitarra y amplificador, se une a Paolo Bortolameolli, director de la Orquesta Filarmónica de Santiago, con su piano y partituras en mano, para iniciar un viaje por la música desde Bach, Mozart y John Cage hasta Metallica, Pink Floyd y The Beatles.

En Música Para Masas todo cobra sentido, el ruido, el silencio, las cuartas y las octavas, todos los elementos que componen una obra musical son parte de un mundo que trasciende nuestros sentidos y nos hace vibrar.

El vodcast no se queda en una conversación técnica, sino que recorre los orígenes de la música y nos invita a redescubrirla como algo vivo, cercano y universal. Todos los miércoles estará disponible un nuevo capítulo de Música Para Masas en Youtube, Spotify o tu plataforma favorita de audio.