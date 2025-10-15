;

VIDEO. Captan a Mon Laferte grabando su nuevo videoclip en plena avenida de Valparaíso

La artista habría aprovechado su paso por Chile para filmar un video musical para su próximo ábum.

Javiera Rivera

Mon Laferte

La noche del martes, Mon Laferte fue captada grabando un videoclip en la avenida Altamirano, uno de los puntos más emblemáticos de Valparaíso.

En el registro se ve a la artista rodeada de cámaras, luces y un amplio equipo técnico, mientras grababa escenas frente al mar.

El video fue difundido originalmente por Alerta Noticias Valparaíso y ya comenzó a viralizarse entre sus seguidores, que celebran el regreso de la cantante a su país natal.

Parte de su nuevo álbum

Fuentes cercanas confirmaron que la grabación forma parte de la promoción del nuevo álbum de Mon Laferte, cuyo lanzamiento está previsto para el 24 de octubre.

La artista, que recientemente participó en el Ruidosa Fest, habría aprovechado su paso por Chile para filmar este videoclip en locaciones porteñas, con el característico estilo visual que la ha posicionado a nivel internacional.

