Camerata Vocal Universidad de Chile debuta en la Gran Sala Sinfónica Nacional con un concierto dedicado a Bach

El elenco coral abordará un repertorio que incluye tres de los motetes compuestos por el gran compositor alemán a 275 años desde su muerte.

La Camerata Vocal Universidad de Chile, que dirige el maestro Juan Pablo Villarroel, se presentará por primera vez en la Gran Sala Sinfónica Nacional el jueves 16 de octubre a las 19:30 horas. Será con un programa íntegramente dedicado al músico alemán Johann Sebastian Bach, considerado por muchos como el más grande compositor de todos los tiempos y de quien se conmemoran 275 años desde su muerte.

Allí, el elenco de cámara abordará tres de sus célebres motetes, obras de gran profundidad espiritual y exigencia técnica, que las posicionan entre las cumbres del repertorio coral universal.

Respecto de su debut en la Gran Sala, Villarroel señala que se trata de un espacio ideal para apreciar la riqueza y sutileza de la polifonía presente en las obras de este compositor. “Bach es un músico que se sale de lo normal, porque todo lo que hace es extraordinario, profundo, estructuralmente perfecto”, comenta el director.

“Durante mucho tiempo pensé en hacer un programa dedicado solo a él, pero es muy exigente, requiere mucha resistencia vocal y concentración. Ahora, con esta sala y este grupo, sentí que era el momento de hacerlo”.

El programa contempla las obras Jesu, meine Freude, BWV 227, Singet dem Herrn ein neues Lied, BWV 225 y Komm, Jesu, komm, BWV 229, que implican un gran desafío interpretativo. “Son obras que exigen mucha preparación técnica y un ensamble muy preciso”, explica el director. “Son piezas de una belleza inmensa, una hora de puro coro, de música que conmueve por su intensidad y su fe”.

Los motetes de Bach se distinguen por su carácter religioso y meditativo, en contraste con otras formas corales como el madrigal, de temática profana. Villarroel señala que “Bach dedicó su vida al trabajo en la iglesia”, y agrega: “Posee un vasto repertorio religioso, y hasta su música instrumental parece tener algo de oración. En los motetes, esa espiritualidad se vuelve transparente”.

Con esta presentación, la Camerata Vocal continúa su exploración de grandes obras del repertorio coral, consolidando su lugar como una de las agrupaciones vocales más destacadas del país.

Las entradas se encuentran disponibles en ceacuchile.ticketplus.cl y en las boleterías del Teatro Universidad de Chile (Av. Providencia 43, salida de Metro Baquedano. Martes a viernes de 10:00 a 19:00 horas). Más información en ceacuchile.cl.

