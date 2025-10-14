;

Vehículos protagonizan choque de alta energía en Providencia: se reporta restricción en el tránsito

El hecho tuvo lugar a eso de las 05:00 horas en la intersección de Alférez Real con Miguel Claro.

A primera hora de este martes, un choque de alta energía se registró en la comuna de Providencia, sector oriente de la capital.

Según primeras informaciones, un automóvil y un furgón colisionaron en la intersección de Alférez Real con Miguel Claro, a eso de las 05:00 horas.

Pese a la violenta colisión, los conductores resultaron ilesos, mientras que los vehículos involucrados sufrieron importantes daños.

Personal policial se encuentra en el lugar para establecer las causas de lo sucedido, por lo que se reportan restricciones en el tránsito.

Según indicaron las autoridades, hay restricción de pista izquierda en Alférez Real (al oriente), a la altura del cruce Miguel Claro.

